Algérie: 25e FESPACO - "Le Puits" et "Bons baisers de Moruroa" distingués

Ouagadougou — Les films algériens "Le Puits" de Lotfi Bouchouchi et "Bons baisers de Moruroa" de Larbi Benchiha ont été primés au 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision d'Ouagadougou (FESPACO) qui prend fin samedi dans la capitale burkinabé, ont indiqué les organisateurs sur le site Internet du festival.

En compétition dans la catégorie "films de fiction de Long métrages", Le Puits a remporté le "Prix Water aid pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement", doté de 5 millions CFA (environ 800.000 DA) en plus d'un trophée.

Premier long métrage de Lotfi Bouchouchi, Le Puits, sorti en 2015, propose une nouvelle vision de l'histoire de la guerre de libération nationale à travers les souffrances des habitants d'un village du sud algérien, privés d'eau potable.

Le documentaire "Bons baisers de Moruroa (2016) consacré aux essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa en Polynésie française, a reçu, pour sa part, le Prix "Santé et sécurité au travail" d'une valeur de 2 millions CFA (environ 350.000 DA).

Le Prix Thomas-Sankara du court métrage a été décerné à "A place for my self" de la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo, le réalisateur marocain Said Khallaf s'est vu attribuer, quant à lui, le "prix de la critique cinématographique africaine".

Une centaine de films entre documentaires, séries, courts et longs métrages de fiction étaient en compétition de cette édition ouverte le 25 février dernier.

Outre les deux films algériens primés, "Les tourments" de Sidali Fettar et le court métrage de fiction "Le voyage de Keltoum" d'Anis Djâad étaient également en compétition.

Considéré comme l'un des plus grands festivals de cinéma africain, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision d'Ouagadougou, rendez-vous biennal organisé depuis 1969, vise à contribuer à promouvoir le cinéma africain à travers les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.