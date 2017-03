Quelques minutes après la sortie hier, vendredi 3 mars 2017, du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, les partisans du maire de la Médina, Bamba Fall, ont fait aussi face à la presse pour dénoncer l'emprisonnement de leur édile et ses co-accusés. Les militants ont pointé du doigt le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, et Serigne Bassirou Guèye. Et face à une justice dite « instrumentalisée », ils ne comptent pas baisser les bras pour obtenir gain de cause, ont-ils dit.

Les partisans du maire de la Médina, Bamba Fall, ont déversé leur bile sur le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, et le secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng. En conférence de presse organisée hier, vendredi 3 mars, quelques minutes seulement après la sortie du procureur de la République, dans une salle de l'ancienne mairie de la Médina, les militants proches de Bamba Fall ont réfuté à bloc toutes les accusations portées contre leur maire.

Dans une ambiance de cris et d'applaudissements, les partisans de l'édile de la Médina ont fait savoir que l'affaire des violences survenues à la Maison du Parti socialiste et qui a valu à Bamba Fall et compagnie la prison, est « purement politique ». Et s'ils croupissent depuis lors en prison, c'est parce que la « responsabilité de Ousmane Tanor Dieng est engagée », ont-ils dit.

A en croire le premier adjoint du maire de Bamba Fall, Gora Mbaye, « le Sénégal a l'intime conviction que Bamba Fall et ses co-accusés sont innocents ». Toujours pour dénoncer l'emprisonnement « illégal » de Bamba Fall et compagnie, les militants pointent du doigt le fonctionnement de la justice au Sénégal. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Me El Mamadou Ndiaye qu'après la sortie du procureur, la « montagne a accouché d'une souris ». Et de faire remarquer : « puisque Serigne Bassirou Guèye a dit que c'est une simple affaire de violence, alors pourquoi un mandat de dépôt ? ».

Pour sa part, le deuxième adjoint du maire Bamba Fall, Abdoulaye Martin Samb, a accusé le régime de Macky Sall dans cette affaire. « Ce régime a atteint son paroxysme en ce qui concerne la manipulation de la justice ». Pour finir, les partisans de Bamba Fall ont fait savoir que « la dualité entre justice et politique est en train d'empoisonner le pays ».

Se disant pour autant plus que déterminés à combattre ce « fléau » mais aussi à faire libérer Bamba Fall et compagnie, ils ont invité les autorités à revenir à la raison avant de demander au procureur de la République « d'être équitable ». Entretemps, les partisans de Bamba Fall, particulièrement les femmes, comptent durcir le combat. Elles se sont donné rendez-vous le 8 mars prochain, Journée mondiale de la femme, à la Médina pour un grand rassemblement, toutes habillées en blanc pour monter que leur maire est « blanc comme neige ».