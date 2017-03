Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat adopte deux projets de loi à caractère économique

Parmi les deux projets de loi adoptés le 4 mars par la chambre haute du Parlement, il y a celui portant ratification de l'accord de prêt entre le Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird), relatif au financement du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires.

Estimé à 80 millions de dollars, soit 48,160 milliards de FCFA, il vise l'amélioration des infrastructures et services de base des populations vivant dans certains quartiers précaires à Brazzaville et Pointe-Noire, le renforcement des capacités du gouvernement, des municipalités et des entreprises des secteurs de l'eau et de l'électricité en matière de restructuration urbaine.

Ce projet prend en effet le relais de cet autre, Eau électricité et développement urbain (Peedu) dont l'objectif est de faciliter l'accès aux services d'infrastructures de base, notamment à l'eau potable et à l'électricité des habitants des zones ciblées dans les deux villes.

La population totale des quartiers ciblés est de 65 000 habitants et la superficie à réhabiliter est de 420 hectares. Les composantes du projet se résument à l'intégration et restructuration des quartiers en voirie et éclairage, drainage d'eau et travaux de protection de l'environnement et de lutte contre l'érosion.

Il intègre aussi les centres commerciaux, de santé, des écoles et autres infrastructures municipales. L'accord qui a été consenti à certaines conditions, comprend cinq articles.

L'autre projet de loi adopté par le Sénat est celui autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le Congo et la Banque de l'Exportation-Importation de l'Inde relatif au financement du projet de construction d'une cimenterie à Mafoubou Tao tao, dans le département du Niari. Une fois érigée, cette cimenterie permettra au Congo, d'étendre sa capacité de production de ciment en utilisant des matières premières disponibles dans le pays.

Selon les données issues de l'exploration géologique, le Congo dispose d'importantes réserves de calcaire, matière première pour la fabrication du ciment.

L'exploration détaillée du gisement de calcaire de Mafoubou a été faite par des forages. Dix-neuf ont été exécutés et les échantillons de carottes analysés chimiquement ont montré la présence d'oxyde de calcaire. Cet accord a été signé le 25 février 2015 entre le Congo et la Banque de l'Exportation-Importation de l'Inde pour un montant de 55 millions de dollars.