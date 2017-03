Afrique: CAN U20 Zambie 2017 / Sénégal - Cameroun ce dimanche - Les «Lionceaux» à 90 minutes de la Corée du Sud

L'équipe nationale U20 a 90 minutes pour figurer dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique U20 et valider son ticket pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en Corée du Sud. Leaders de la poule B, les Lionceaux vont croiser le fer avec leurs homologues du Cameroun, pour le compte de la 3ème journée des phases de poules. Un tournant décisif.

Après leur brillant succès (4-3) devant l'équipe d'Afrique du Sud, l'équipe nationale du Sénégal des Juniors sera opposée demain dimanche 5 mars au Cameroun, pour le 3e et dernier match des phases de poules (B). Un tournant décisif pour les protégés de Joseph Koto qui n'ont pas été si prés de la qualification à la prochaine Coupe du monde de la catégorie. Il suffit à Ousseynou Cavin Diatta, Krépin Diatta et autre Moussa Ba de remettre le cœur à l'ouvrage, d'assurer un résultat positif et d'éviter un éventuel retour de ses adversaires notamment leurs homologues du Cameroun (3pts +1) qui se sont idéalement relancés et l'équipe d'Afrique du Sud (3 pts +1) en embuscade pour s'octroyer l'un des deux tickets.

Les protégés de Joseph Koto sont avertis. Ils sont en tout cas appelés à redoubler de concentration et faire preuve de plus d'efficacité devant le dernier tiers. Tout en gommant certaines imperfections notées en défense et qui leur ont valu d'être piégées lors des deux sorties. D'abord, face à leurs premiers adversaires du Soudan et ensuite contre les très véloces attaquants sud africains.

Le retour en défense de Mamadou Diarra, suspendu lors du dernier match d'ouverture devra apporter plus de stabilité surtout devant des adversaires Camerounais qui se sont déjà largement illustrés dans le secteur en explosant la défense soudanaise lors de la deuxième journée (4-1).

Les protégés auront sans doute à l'esprit l'élimination de leurs ainés devant le Cameroun à la Can Gabon 2017. Ils ont 90e minute pour faire oublier cette désillusion et s'inviter en demi-finales, synonymes de qualification au Mondial U20 de cette année, prévue en Corée du Sud,