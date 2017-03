Sénégal: Temps de Careme / Jeune, prière, aumône - Les piliers du carême

Un carême admis repose fondamentalement sur le jeûne, la prière et l'aumône. Cet effort implique un dépouillement de soi, une purification de l'âme, une transformation intérieure et une vie meilleure par des actes charitables.

Entrer en carême, c'est jeûner sans bruit. Ne jamais se donner en spectacle, comme l'auraient faits les pharisiens. Le Carême, c'est secret. Nous le vivrons donc en secret, comme nous y invite le Christ : «Que ton aumône, ta prière et ton jeûne restent dans le secret», dit Jésus à ses disciples.

Fondamentalement ancrée dans l'orthodoxie chrétienne, l'Eglise invite ses fidèles à ne laisser aucune trace qui montre ou laisse entrevoir que l'on a jeûné. Rappelons nous du premier jour du carême, Jésus disait: «Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret.»

Le Carême est un passage au désert, un retour sur soi, un cœur à cœur avec Dieu, pour une purification de l'âme, une transformation intérieure et une vie meilleure, par l'aumône, la prière et le jeûne. Devant l'étonnement des disciples de Jean-Baptiste, Jésus tourne la page sur les anciennes pratiques. Il éclaire le sens du jeûne: «Il ne s'agit plus d'un temps de tristesse, d'une sorte de deuil, mais au contraire d'une attente joyeuse qui oriente le disciple vers le visage du Père».

Le jeûne

D'abord le jeûne est personnel et nous unit à Christ Jésus qui veut nous libérer de nos aliénations. À chacun de décider l'ascèse qui libère de ce qui lui fait du mal et fait place à ce qui apporte le bien-être du corps et de l'âme. Toutefois, l'Eglise propose deux balises que sont: Jeûner les mercredis et les vendredis de carême. Il (jeûne) consiste à se limiter à un seul repas, léger. De nos jours des fidèles observent 40 jours de jeûne. Cet effort est louable, reconnait et magnifie l'Eglise.

La prière

Prier, c'est se mettre en présence du feu de l'amour du Christ et à l'écoute de sa Parole. Chaque matin pour recevoir la confiance de se savoir aimer, la force de faire le bien, la lumière pour éclairer nos pensées, nos actes et nos paroles. Chaque soir pour accueillir le pardon, dire merci, demander la paix pour soi, pour nos proches et tous les peuples de la terre. Dans la journée, se laisser habiter par la présence du Christ Vivant. Invité moi aussi à jeûner pendant ce carême, j'accueille avant tout la joyeuse espérance de l'Évangile : le Christ est l'Epoux de l'Eglise. Il est toujours avec nous. Je peux donc faire de mon jeûne une louange à Dieu. Je dois porter dans ma prière celles et ceux qui se sont coupés du Christ, volontairement ou non enfin qu'ils retrouvent par lui le visage aimant de Dieu.

L'aumône

L'aumône, c'est le fruit de la prière et du jeûne. Elle en vérifie la vérité, l'authenticité, la profondeur. Son moteur, c'est l'amour puisé dans le cœur du Christ. Elle nous tourne vers le frère. Rappelons les paroles puissantes du prophète Isaïe : «Voici le jeûne qui plaît à Dieu : partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, faire tomber les chaînes injustes... ».

Enfin, le Carême est aussi le temps de l'ultime préparation des catéchumènes adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Heureuses les paroisses qui ont la joie de les accompagner, chaque dimanche, par la prière et l'amitié fraternelle!