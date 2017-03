Sénégal: Djilor/ Aménagement des forêts dans le «Ndiognick» - Les collectivités locales et leurs partenaires ciblent une superficie de près d'un millier d'hectares

Dans le cadre de leurs programmes d'activités attribués à la lutte contre la dégradation des sols, du système environnemental et les dispositions à prendre face au réchauffement climatique, les communes de Djilor, Ndiagane Barka, Diossong et leurs partenaires au développement et des écosystèmes, les services techniques de l'Etat, (Ard, Eaux et Forêts), «Nebeday», le programme de développement des énergies renouvelables (Proder) et « Initiative Développement » ont effectué hier, Vendredi 3 Mars dernier, à Djilor, le lancement du plan d'Aménagement et de gestion des forêts du «Ndiognick».

D'une superficie globale de 900 ha, l'aménagement de cette forêt classée concerne les populations d'une douzaine de villages établis tout autour de la commune de Djilor en dehors des services et partenaires déjà cités. L'implication des partenaires techniques obéit cependant à la volonté des collectivités locales d'organiser les populations, membres du projet. Déjà dans chaque village, un comité d'actions est installé pour assurer et gérer plus tard les activités de la forêt.

Ainsi en marge des discours prononcés lors de la cérémonie d'ouverture, une fenêtre a aussi été ouverte à la remise des attestations de fin de stage aux personnes formées, des badges, et du matériel de surveillance (chaussures, tenues, moyens de déplacement). Aujourd'hui dans chaque village, deux (2) éco-gardes ont été désignés pour veiller sur le système d'exploitation, aussi sur les forêts mises à défens par décision partenariale.

Ainsi dans le nouveau plan d'exploitation élaboré dans les huit (8) prochaines années, les 900 ha prévus à l'aménagement sont aujourd'hui scellés en huit (8) parcelles. Dans une période de huit (8) ans, une seule parcelle est ouverte à l'exploitation (coupe de bois). A partir de cette période, il faut aussi rester huit (8) ans pour revenir à la case de départ. Aussi dans les dispositions requises, seules deux espèces sont ouvertes à l'exploitation. Il s'agit de «l'Acacia séyalseront» communément appelé «Feuneuk» en langue nationale et le «Combretua Glutinosen» ou «Ratt».