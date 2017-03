Congo-Brazzaville: Diables rouges football - Quatre noms circulent sous le manteau pour le poste de sélectionneur national

Cinq ans après les explosions d'un dépôt de munitions et d'armes de l'armée congolaise, qui… Plus »

Léon Alfred Opimbat a assuré à la presse qu'il a pris acte des choix, qui ont été faits par la Fécofoot. « Nous avons travaillé ce matin avec la Fédération congolaise de football, qui nous a transmis les conclusions de ses analyses techniques des 70 dossiers qu'elle a reçus relativement à l'appel à candidatures pour le sélectionneur de l'équipe A et le sélectionneur de l'équipe A'. Il s'agissait pour nous de prendre acte des choix qui ont été faits », a souligné le ministre des Sports et de l'éducation physique au terme de la réunion, avant de préciser : « la question qui nous intéresse est celle des prétentions financières étant entendu que les choix techniques de l'entraîneur A de l'entraîneur A' est fait par la Fécofoot. Nous ne pourrons qu'avaliser ces choix mais nous sommes assujettis aux contraintes financières. »

Le nom du successeur de Pierre Lechantre sera connu dans les brefs délais. La Fédération congolaise de football a transmis le 4 mars au ministre des Sports et de l'éducation physique les dossiers des quatre prétendants sans pourtant révéler leurs noms au terme de la séance. D'après nos sources, Sébastien Migné, Paul Put, Patrice Neveu et John Toshack seraient les favoris.

On ne sait pas si le futur entraîneur des Diables rouges sortira de la short- list dans laquelle figureraient deux professionnels français, un Belge et un Britannique.

