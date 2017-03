Togo: Poulets bicyclettes, pintades et agoutis bio

En plus de la sécurité sanitaire, la satisfaction des attentes et des besoins des consommateurs de produits carnés s'appuie sur la marque, les labels, l'image véhiculée et l'usage pour l'acheteur.

Pour que l'intention d'achat devienne plus souvent un acte d'achat, il faut ré-enchanter le consommateur.

Au-delà de la transparence, de l'authenticité, du savoir-faire, de véritables démarches marketing et commerciales sont essentielles pour les filières viandes

La société togolaise 'Afri Carnés' l'a bien compris. Elle entend proposer aux Togolais des produits 100% locaux et bio sortis de la ferme-modèle de Dapaong.

L'ambition de David Yéndoutié Lamboni, son jeune patron, est tout simplement de conquérir le marché local avant de s'attaquer à la sous-région.

Afri-Carnés produit des poulets bicyclettes, des pintades, de la dinde, du lapin frais et fumé, du canard mulard ou barbarie, et de l'agouti fumé.

'Nos bêtes sont nourries de façon naturelle. C'est une certitude de qualité, de saveur et d'hygiène. Et c'est bon pour les consommateurs atteints d'hypertension et de diabète', indique David Yéndoutié Lamboni.

Dernier atout avancé par la société, les prix. Ils serait inférieure de 80% à ce qui est proposé actuellement sur le marché. Reste à vérifier sur le terrain.