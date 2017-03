Confiance à Moïse Katumbi, candidat aux futures élections présidentielles en RDC, félicitation à Félix Tshisekedi et à Pierre Lumbi, libération des prisonniers politiques et la cessation des poursuites judiciaires contre son candidat ainsi que l'application intégrale de l'Accord, telle a été la grande architecture de la conférence de presse organisée par l'Union Socialiste Congolaise, le vendredi 3 mars 2017, à Simone Plaza, dans la commune de Limete.

Francis Badibangi Anuwebe a, au nom de sa formation politique, demandé au candidat malheureux au poste de Président du Conseil des Sages du Rassemblement à l'acceptation du consensus dégagé et à faire passer l'intérêt supérieur du peuple avant toute chose, et de privilégier la lutte vers la matérialisation de l'héritage légué par Etienne TSHISEKEDI. Ci-dessous, lisez la déclaration de l'USC signée par Francis Badibangi.

CONFERENCE DE PRESSE DE L'UNION SOCIALISTE CONGOLAISE «USC »

L'Union Socialiste Congolaise vient en ce moment critique que traverse notre cher et beau pays fixer l'opinion nationale sur quelques questions politiques de l'heure. Bien avant tout, l'Union Socialiste Congolaise se rappelle de son président et fondateur le camarade Christian BADIBANGI ANUWEBE qui depuis le 27 février 2017 a totalisé 1 an depuis sa mort.

Puisque nous ne pouvons parler de BADIBANGI sans TSHISEKEDI, l'Union Socialiste Congolaise réitère à la nation congolaise toute entière ses condoléances les plus attristées et plus particulièrement à l'UDPS ainsi qu'à la famille biologique du patriarche Etienne TSHISEKEDI.

L'Union Socialiste Congolaise invite le Gouvernement à construire un mausolée en l'honneur du Héro de la lutte politique et pacifique de l'opposition congolaise sur un autre site que celui du cimetière de la Gombe en vue de répondre à l'exigence du respect dû au père de la Démocratie Congolaise.

Dans ce même ordre d'idée, l'Union Socialiste Congolaise constate avec regret le blocage intentionnel de la mise en application de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 par la Majorité Présidentielle dans le seul but de mettre notre pays dans l'impasse et pérenniser la crise à laquelle il fait face et consacrer ainsi la non organisation des élections. Mettre en œuvre les résolutions intégrales de cet accord c'est honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi.

Ainsi, L'Union Socialiste Congolaise exige la mise en application rapide et sans conditions des résolutions de l'accord politique et inclusif du 31 décembre 2016 qui ne nécessite pas la signature de l'arrangement particulier, dans la décrispation politique à savoir : la libération de tous les prisonniers politiques et la cessation de toute poursuite judiciaire contre les opposants et plus particulièrement contre Son Excellence Moïse KATUMBI en vue de lui permettre de venir rendre un dernier hommage au patriarche Etienne TSHISEKEDI à l'occasion de son inhumation.

L'Union Socialiste Congolaise invite la CENCO à rendre publiques les initiatives et contacts déjà pris ou encore à prendre avec les autorités directement concernées pour solutions appropriées et satisfactions, en respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, cela avant le rapatriement à Kinshasa de la dépouille mortelle du Président TSHISEKEDI.

L'Union Socialiste Congolaise en appelle à la conscience républicaine de la Majorité Présidentielle pour le respect strict de l'accord de la Saint Sylvestre en vue de la signature rapide de l'arrangement particulier afin de permettre ainsi la nomination par le Président de la République du 1er Ministre proposé par le Rassemblement et dont le nom a été révélé par la lettre testament du Feu Président du Conseil des Sages du Rassemblement Etienne TSHISEKEDI.

L'Union Socialiste Congolaise prend acte et salue la désignation par un consensus plus large de Monsieur Félix TSHISEKEDI à la Présidence du Rassemblement et de Monsieur Pierre LUMBI à la tête du conseil des Sages du Rassemblement et les invite ainsi à user de plus de sagesse possible et de sens de leadership en vue de maintenir l'unité et l'efficacité du Rassemblement.

L'Union Socialiste Congolaise invite, par ailleurs, le candidat malheureux au poste de Président du Conseil des Sages du Rassemblement à l'acceptation du consensus dégagé et à faire passer l'intérêt supérieur de notre peuple avant toute chose, et de privilégier la lutte vers la matérialisation de l'héritage nous léguer par Etienne TSHISEKEDI.

En ce qui concerne la course à l'élection présidentielle de décembre 2017 tel qu'indiqué dans l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, l'Union Socialiste Congolaise soutient la candidature de Son Excellence Moïse KATUMBI à la prochaine élection présidentielle de sorte que son leadership , son sens de bon gestionnaire et sa vision très élevée de la nation déjà suffisamment prouvée lors de son passage à la tête de la Province du Katanga puisse aussi être bénéficié par l'ensemble du pays, car Moïse KATUMBI incarne l'alternance politique positive dont notre cher et beau pays la RDC a besoin pour son émergence.

Ici, est l'endroit pour l'Union Socialiste Congolaise d'annoncer solennellement et avec compte à l'opinion son adhésion à la plateforme politique Alternance pour la République (AR) depuis le mois de janvier 2017 pour qu'ensemble avec les autres formations politiques et associations membres nous puissions, lors des élections de décembre 2017, faire élire à la tête du pays notre candidat Moïse KATUMBI mais aussi que nous arrivions à renfler les plus des sièges aux législatives nationales que provinciales.

Fait à Kinshasa, le 03 mars 2017

Pour L'Union Socialiste Congolaise

Président National