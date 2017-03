Algérie: La croissance démographique est un atout pour le développement de l'Algérie

Alger — La croissance démographique est un atout pour le développement de l'Algérie, a estimé, samedi à Alger, un chercheur au Centre de recherche en économie appliqué et du développement (CREAD), Mustapha Omrane.

"En Algérie, la croissance démographique est un atout pour le développement du pays", a déclaré l'universitaire en marge d'une journée d'étude, organisée par l'Association des amis d'Abdelhamid Benzine (1928-2003), militant de la cause nationale, moudjahid et journaliste.

M. Omrane a expliqué, que la croissance démographie peut constituer un atout pour le développement "compte tenu du poids de la jeunesse algérienne qui a un potentiel énorme, et qui est de plus en plus instruite et qualifiée, donc en mesure de contribuer positivement au développement économique du pays".

L'universitaire a noté, que la croissance démographique a été perçue, par le passé et sous le prisme de l'idéologie, comme étant un facteur de "blocage" au développement, relevant qu'il "s'est avéré plus tard que c'était plus complexe que ça dans la mesure où plusieurs variables interviennent dans ce rapport entre la démographie et le développement, notamment la gouvernance, la situation socio-économique, la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle... ".

Pour sa part, Fatma Oussedik, professeure à l'université d'Alger et chercheuse au CREAD, a plaidé lors de son intervention pour "une analyse critique des notions de développement et de la hausse ou de la baisse de la croissance".

De son côté, Milès Rachida, enseignante de démographie à l'université de Blida, a estimé nécessaire "une analyse pluridisciplinaire de chaque étape de l'évolution historique de chaque société qui tiendrait compte des facteurs socio-économiques, démographiques et écologiques".

Felwine Sarr, professeur d'économie à l'université Gaston Berger Saint Louis (Sénégal), a plaidé, quant à lui, pour "une nouvelle approche de ce qui ne s'appellerait pas forcément "le développement mais plutôt le bien-être ou le bien-vivre".

Il a ajouté que "le développement est un mot-valise dans lequel on met toutes les aspirations vertueuses de l'humanité", estimant que "penser à cet objectif comme un absolu est un piège dont il faut sortir pour repenser le concept de développement".

De son côté, l'ancien Directeur général de l'Office national de la statistique (ONS), Ahmed Mokeddam, a soutenu que "pour comprendre les interrelations entre population et économie, il serait bon de se référer au concept de 'l'optimum de population' de l'économiste et démographe, Alferd Sauvy".

Ce dernier suggérait, que "la taille de la population, en relation avec l'économie, ne doit être ni trop faible, ni trop élevée".