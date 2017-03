Sénégal: Pont sur la transgambienne - Les présidents Sall et Barrow pour une "finalisation rapide"

Dakar — Le président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow ont reaffirmé samedi à Dakar leur volonté de travailler à une "finalisation rapide" des travaux du pont de la transgambienne et des postes de contrôle juxtaposés.

"Les deux chefs d'Etat ont exprimé leur volonté d'œuvrer à la finalisation rapide des travaux du pont de la transgambienne et des postes de contrôle juxtaposés, de même que ceux de la commission sénégalo-gambienne de gestion des frontières et ont donné à leurs ministres concernés des directives nécessaires à cet effet", rapporte le communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle de trois jours du président Barrow.

D'une longueur de plusieurs centaines de mètres, entre les localités gambiennes de Farafegni et Soma, ce pont devrait faciliter le transport des personnes et des marchandises entre le nord et le sud du Sénégal, pays à l'intérieur duquel se trouve enclavé la Gambie.

Selon le communiqué conjoint lu en français et en anglais, les deux chefs d'Etat ont par ailleurs "donné des orientations à leurs gouvernements en vue d'entamer dans les meilleurs délais des discussions pour l'approfondissement de la coopération dans le domaine des transports aériens et maritimes".

Il ajoute que les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont réaffirmé "leur ferme volonté commune d'instaurer des relations de coexistence pacifique, de bon voisinage et de fraternité fondées sur le respect et la confiance mutuels".

Adama Barrow a terminé samedi une visite officielle de trois jours au Sénégal, au cours de laquelle il a eu plusieurs entretiens avec son homologue sénégalais.

Durant son séjour, le président Barrow a visité les chantiers de Diamniadio, à 34 km à la sortie de Dakar, et a rendu des visites de courtoisie aux familles religieuses à Tivaoune, Louga, Touba, Kaolack et Yoff.

Il a été élevé au rang de dignité de grand-croix de l'ordre national du Lion.