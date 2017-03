Algérie: Ligue 1 Mobilis (22e j) - Le CS Constantine bat le CR Belouizdad (2-1)

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

Le but de l'ancien Blidéen suffit néanmoins au bonheur du DRBT, qui se hisse provisoirement à la 11e place, avec 23 points, en attendant le déroulement des autres rencontres : CS Constantine - CR Belouizdad, NA Hussein Dey - Olympique Médéa, USM Alger - MC Alger et JS Saoura - USM Bel-Abbès.

De son côté, le Chabab qui a sauvé l'honneur à la 89e minute par son buteur maison, Hamia, reste scotché à la 10e place, avec 26 points, en attendant le déroulement des autres rencontres, à savoir : NA Hussein Dey - Olympique Médéa, USM Alger - MC Alger et JS Saoura - USM Bel-Abbès, et dont l'issue pourrait apporter quelques changements au classement.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.