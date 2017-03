Cameroun: Diaspora - Pourquoi de nos jours faut il que la femme paie pour se faire aimer?

Méfiez vous des imposteurs qui se faufilent dans nos cercles d'amies que se soit dans nos familles , dans nos soirées, dans nos vies de tout les jours.

Maître dans l'art de renverser les situations et de mettre dans leur poche toutes les femmes faibles d'esprits pour mieux les diriger contre elle même et les isoler de leur familles et de leurs amis pour mieux les arnaquer. Toi qui est de fort caractère et responsable , nous sommes leurs ennemies , ils sont comparables à des gigolos professionnels.N'oubliez pas que votre première vertue est de progresser dans l'amour et dans l'estime de soi-même, et non le contraire par l'aide de ceux qui n'ont qu'une envie, celle de détruire vos pensées, votre amour propre, votre âmes et vos vie

Il ya plusieurs catégories de manipulateurs dans la vie. Mais dans ce cas précis, vous aurez affaire aux manipulateurs sexuels, financiers et sentimentals

De vrais manipulateurs sympathiques qui sont comme des virus par leur force de s'introduire dans votre cerveau, votre cercle vertueux , votre vie privee, votre vie de famille. Petit à petit ils prennent contrôlent de votre vie, de votre positivité, de votre fierté. Ils contrôlent tout ce qui est important pour votre morale. Ils s'incrustent dans votre vie familiale, professionnelle, privées dans le seul but d'avoir une influence sur vous pour mieux vous contrôler psychologiquement et financierement.

N'oubliez pas que nous avons toujours le temps de développer ces circonstances auxquels nous faisons face dans la vie. Je vous demande de lire avec attention et de prendre ces anomalies, de ces imposteurs, de ses manipulateurs sympathiques qui sont purement et simplement des escrots sentimentales.

Voilà je vais vous développer le comportement des gigolos qui sévissent sur la place Parisienne.

Pourquoi sur la place Parisienne, pour jouir d'une relation sentimentale harmonieuse dans notre milieux faut il payer?? Pourquoi certaines filles Camerounaise en général et en particulier les filles Bamileke, doivent toujours faire des frais pour garder un homme dans leur vie??Pourquoi faire des sacrifice pour se faire aimer???? Pourquoi certains hommes camerounais cibles les femmes d'une certaine ethnie du Cameroun, comme la femme à rentabilité financièrement, sur le plan technique, sentimental et amoureuse?? Pourquoi choisir de se faire entretenir par les femmes , au lieu de se battre simplement. De nos jours certains Camerounais conditionnent les femmes. Si tu n'es pas capable de donner l'argent à ces hommes là, crois moi ils iront voir ailleurs. Les femmes sont vraiment pris en otages sentimentalement!!!! Si tu es une pauvre fauchée, le gars part sans se retourner. Si tu es dur il te salit, te rabaisse et casse ton image avec la complicité des femmes complices avec qui ils partagent le profit de ses exploits. Le profit non seulement est financier mais également sexuel.

Aucune femme ne resiste à ces gourous sentimentals. Ils savent s'y prendre avec les femmes. ils sont très patients . Ils se préparent d'avance, ils ne ratent jamais leurs cibles, simplement parcequ'ils sont bien préparé, oui ils ont tout les renseignements sur la situation financière de toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qu'ils prennent pour cibles. Ne les sous estimez pas, pour eux c'est une vraie mission. Peu importe votre situation maritale. Il n'en ont rien à faire. Ils sont sans scrupule. La seule chose qui les intéresses chez vous c'est votre situation financière.le reste ils n'en ont rien à faire. Pour eux vous êtes une cible rien de plus, avant vous il yen a eues et après vous il y en aura.

Ils détruisent des ménages, des couples, des familles sans état d'âme, juste pour aboutir à leur fin et satisfaire leurs besoins personnel. Ils se servent des filles et des femmes comme du papier hygiénique.

Protegez vous de ce genre de personnage. Ne vous laissés pas vous prendre votre âmes , sous pretexte que vous avez besoin d'un homme dans votre lit. Soyez fiere et forte, respectez vous. Le respect s'arrache et se mérite. Il vaut mieux être seule que mal accompagné. Le célibat n'est pas une maladie. Et la solitude ne tue pas . Il vaut mieux être faible dans l'honneur que forte dans le de honneur.

Vos parents ont fait de sacrifices énorme pour votre éducation et surtout pour payer vos études pour sue vois soyezcindependante financietement. Pour que vous marchrz la tete haute, pour que vous soyrz fière. Entretenir un honmme edt un echrc pour notre famille. Entretenir un homme est une doumission. Entretenir un homme est un echec personnel sur notre amoir propre. Evitez de reproduire les mêmes erreus que nos arrières grand parents qui était obligé de cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins. Autant pour eux .Même à leur époque nos grand parents étaient très fiers. Ils nous ont inculqué les valeurs de travail et la notion de la ration quotidienne quand on est un chef de famille.

Laissez la responsabilité aux hommes de porter la culotte qui leur reviens de droit en tant que chef de famille.

N'oubliez pas que vos parents se sont battus pour vous pour sortir la famille de la pauvreté en aidant les membres de votre famille. Et non pour entretenir des hommes qui ne vous considèrent même pas. On peut aider son homme, on peut tout faire avec son homme, on peux donner un coup de main à son homme. Pas à ceux qui n'ont aucun projet d'avenir avec vous

Rendez vous compte de tout ces exploitants de la culture moral et politique, ils nous apportent la honte au plus profond de nous , ne l'oubliez jamais.

Au diable ces profiteurs de coeurs et arnaqueurs d'émotions, ne perdez pas votre temps, ce n'ai qu'une boucle sans fin ou les problèmes ne s'effacent jamais.

Gardez espoir , croyez en vous, vous le mérité plus que tout.