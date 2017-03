Algérie: L'UNFA appelle à un Front national pour la défense de l'Algérie

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

A cette occasion, une collection de tableaux réalisés par des artistes algériennes des quatre coins du pays, a été offerte au Chef de l'Etat reçue pour lui par le ministre de la communication Hamid Grine, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem et la ministre déléguée chargée de l'Artisanat, Aicha Tagabou.

Affirmant, d'autre part, que ce meeting populaire est "un signe de reconnaissance et de gratitude" au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui "partant de sa conviction que la patrie a besoin pour son édification de tous ses enfants, a permis à la femme algérienne d'avancer et de progresser".

"L'Algérie a aujourd'hui besoin de toutes ses forces vives, hommes et femmes", a déclaré à cette occasion la secrétaire générale de l'UNFA, Nouria Hafsi, mettant l'accent sur la nécessaire poursuite du parcours de lutte et de combat de la femme pour la protection du pays "comme elle l'a toujours fait".

