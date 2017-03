Cameroun: Belgique - Des gerbes symboliques pour les martyrs de février 2008 dans le pays

Un documentaire sur les émeutes de février 2008 au Cameroun sera diffusé, suivi des commentaires, analyses et perspectives de Me Alexis Deswaef, Avocat au barreau de Bruxelles, l'écrivain, historien, Enoh Meyomesse, la journaliste Delphine Fouda, le macroéconomiste Thierry Amougou, le designer, graphiste et poète Hermann Kenfack...

L'autre grand rendez-vous de cette semaine sera la Conférence annuelle CAP CAMEROUN (Citoyenneté, Autodétermination et Paix au Cameroun) du Mouvement de Février 2008; Celle-ci aura lieu le 11 mars dès 14h au centre culturel Flamand Piano Fabriek, situé à la rue du fort n° 35 à 1060 Bruxelles (Belgique) et aura pour thème: « NEUF ANS APRÈS, LE CAMEROUN Nââ'¬â"¢EST PAS NEUF »

