Sénégal: Thiès - L'ACAPES œuvre pour la reconnaissance et la promotion des droits des femmes (communiqué)

Thiès — L'Association culturelle pour d'autopromotion éducative et sociale (ACAPES) de Thiès, envisage de réclamer mercredi plus de reconnaissance et la promotion des droits de la femme pour la permettre de mieux s'affirmer, indique un communiqué transmis à l'APS.

L'ACAPES, précise la même source compte se faire entendre lors de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars), prévue sous le thème : "les femmes dans le mode du travail en évolution : l'autonomisation économique des femmes".

"Cette journée est l'occasion pour nous acteurs et actrices de l'ACAPES d'exiger de nos autorités la reconnaissance et la promotion des droits de la femme, mais aussi l'encourager à s'affirmer et à occuper la place qu'elle mérite à coté de l'homme pour un développement harmonieux et durable de notre société", indique le communiqué.

Selon le texte, il est prévu lors de la manifestation une exposition de produits de transformation de fruits et légumes par les femmes et une remise d'attestation aux membres des Groupement de promotion féminine (GPF) ACAPES.

La même source ajoute qu'il sera aussi remis un trophée, à Dior Fall, directrice de "DIOR Presta Service", élue "Femme Modèle de Thiès 2017".