Algérie: Sonatrach finance une vaste opération de reboisement

Pour rappel, Sonatrach avait déjà participé au programme de reboisement (2008-2010) qui avait porté sur une superficie de 500 hectares répartis sur 5 barrages au Centre et à l'Est du pays.

S'exprimant à cette occasion, le P-dg de Sonatrach a indiqué que le groupe mettra en œuvre plusieurs actions pour développer le patrimoine forestier national et contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable.

En marge de la signature de la convention, des arbres ont été symboliquement plantés au parc zoologique de Ben Aknoun par MM. Mazouzi et Abdelfattah avec la participation de représentants de plusieurs associations et de nombreux écoliers.

Elle ciblera en premier lieu les parcs nationaux de Djurdjura (Bouira), Gouraya (Béjaïa), et Chréa (Blida), a précisé M. Abdelfattah, ajoutant qu'une cellule technique a été mise en place pour le choix des zones et des espèces d'arbres à planter.

Lancé au début de cette année, ce programme de reboisement s'étalera jusqu'à fin mars et permettra de planter des arbres de différentes espèces, dont le caroubier, le pin pignon, le cèdre, le chêne-liège notamment au niveau des parcs nationaux et des barrages.

Alger — Sonatrach et la Direction générale des forêts (DGF) ont signé samedi à Alger une convention aux termes de laquelle le groupe pétrolier finance l'achat de plus de 530.000 arbres destinés à une vaste opération de reboisement à travers 20 wilayas du pays.

