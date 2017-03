Algérie: Alger - Relogement de 27 familles occupant des espaces au niveau d'établissements scolaires

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

Concernant la 22e opération de relogement, Mohamed Ismail a affirmé qu'elle est en phase de préparation et que les dossiers et les recours font actuellement l'objet d'un examen minutieux.

Par ailleurs, M. Ismail a indiqué que l'opération se poursuivra lors des prochaines semaines pour la libération de 61 autres établissements scolaires squattés par plus de 100 familles. Les services de la wilaya d'Alger récupéreront à la faveur de cette opération 33 classes, 10 cantines scolaires, 22 bureaux, 6 salles, 8 sanitaires, une annexe d'école et d'autres espaces pédagogiques, a-t-il précisé.

Ce relogement s'inscrit dans le cadre du programme initié par la wilaya pour l'éradication de l'habitat précaire, des bidonvilles et l'évacuation des terrasses et caves occupées, a ajouté le responsable.

Le directeur de l'habitat de la wilaya d'Alger, Mohamed Ismail a indiqué à l'APS en marge de l'opération, que 27 familles des circonscriptions administratives de Cheraga (17 familles) et de Bab El Oued (10 familles) qui occupaient des classes, des sanitaires, des cantines et des salles de soins au niveau d'établissements scolaires ont été relogées dans le cadre de cette opération qui a permis la libération de cinq (5) classes, deux (2) cantines scolaires, deux caves et des chalets... etc.

Alger — Vingt-sept (27) familles occupant des espaces au niveau des établissements scolaires des communes de Cheraga et de Bab El Oued ont été relogées samedi dans des logements décents dans la cité Kourifa à El Harrach et aux Eucalyptus.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.