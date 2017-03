Algérie: Jardin d'essai d'El Hamma - Près d'un million de visiteurs en 2016

Alger — En 2016, le Jardin d'essai d'El Hamma a accueilli près d'un million de visiteurs, a-t-on appris auprès de la chargée de la communication, Mme Djabali Sanna.

Le Jardin d'essai qui compte parmi les plus importants sites de la capitale a accueilli en 2016, près d'un million de visiteurs venus de différentes wilayas du pays ainsi que des touristes étrangers, a déclaré Mme Djabali à l'APS.

Elle a indiqué que quelque 2 200 enfants ont bénéficié également d'une formation au niveau d'ateliers théoriques et pratiques sur la pisciculture, l'aquaculture, le jardinage et le dessin outre les ateliers sur les animaux les plantes médicinales et l'apiculture.

La responsable a souligné à ce propos, que 3 000 enfants avaient assisté à différentes activités informatives et cognitives organisées par l'administration du Jardin d'essai lors de la célébration de la Journée de l'environnement et autres de sensibilisation.

D'autre part, le Jardin d'essai accueille les étudiants qui préparent des recherches ou des thèses de fin d'études sur la botanique et des stagiaires dans le domaine de l'environnement, de jardinage et même de la médecine vétérinaire.

Depuis début 2017, il a été enregistré la visite de 100 000 personnes de cet espace naturel dont 61 000 visiteurs se sont rendus dans le jardin botanique contre 29 000 dans le jardin zoologique.

Par ailleurs, et depuis début 2017 à fin février, 1 800 groupes se sont rendus aussi au Jardin d'essai d'El Hamma dans le cadre de visites organisées par des associations, les scouts et les établissements éducatifs.

Un heureux évènement est venu égayer le parc zoologique de cet espace naturel avec la naissance de 12 paons, 4 faons, des petits singes, une gazelle et de nombreuses espèces d'oiseaux.

Créé en 1832, le Jardin d'essais d'El Hamma s'étend sur une superficie de 58 hectares dont 32 hectares de jardin et 20 hectares d'arboretum. Il est considéré comme l'un des jardins d'essais et d'acclimatation les plus importants au monde.

Il a été rouvert en 2009 après des travaux de réfection, d'aménagement et de modernisation des structures qui ont duré cinq années.

Le jardin est considéré comme un espace naturel riche et un musée de plantes équatoriales et rares et compte de vieux arbres âgés de 150 ans, ajoute la chargée d la communication.