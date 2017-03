Algérie: Installation de la coordination du réseau algérien des écoles associées à l'UNESCO

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a procédé samedi à Alger à l'installation de la Coordination du réseau algérien des écoles associées à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) visant l'ouverture de l'école nationale sur le monde.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre également présidente de la commission nationale de l'UNESCO, a précisé que la création des écoles associées à l'organisation visait "l'ouverture des établissements scolaires sur le monde, et ce dans le cadre de la loi d'orientation sur l'éducation".

"Il est attendu de ce réseau de donner une image valorisée de l'école algérienne, en particulier, et du système éducatif, en général, et de représenter l'Algérie auprès des instances internationales, à l'instar de l'UNESCO".

L'Algérie qui a actualisé en 2016 sa règlementation portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, "partage ses préoccupations d'éducation pour tous et ses objectifs de développement durable" dans le cadre de la coordination et de la coopération internationale en éducation, sciences, culture et communication, a-t-elle indiqué.

L'Algérie enregistre "avec fierté" sa présence "active" sur la scène internationale par ses "contributions multiples et ses participations fréquentes à différentes activités initiées par les institutions internationales, en général et l'UNESCO et l'ALECSO, en particulier, a-t-elle rappelé.

Pour constituer les premières mailles de ce réseau qui sera composé au départ de 300 écoles associées, la ministre a instruit les directeurs de l'éducation de désigner, dans un premier temps, 2 écoles primaires, 2 collèges et 2 lycées, parmi les plus performants.

Dans le cadre des associations culturelles et sportives créées au niveau des établissements scolaires, Mme Benghebrit a plaidé pour la création de clubs UNESCO animés autour des thèmes prioritaires de l'organisation onusienne. Toutes les activités menées au sein de ces écoles sont appelées à être partagées, compte tenu des préoccupations mondiales relatives à la paix, aux droits de l'Homme, à l'éducation, au développement durable, à la protection de l'environnement, à la lutte contre la désertification, à la célébration des journées internationales et à l'usage approprié des TIC".

Après avoir rappelé que l'Algérie avait entrepris une réforme du système éducatif depuis 2002, la ministre a souligné que la "réforme du système éducatif se poursuivra dans la perspective d'assurer un accès équitable à l'enseignement et à son développement qualitatif".

Lors d'une conférence de presse animée à cette occasion, la ministre a indiqué que la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui sera organisée du 6 au 15 mars 2017 par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, est une "opération ordinaire" qui vise à assurer la "protection de la santé des scolarisés", faisant remarquer que cette campagne "n'est pas uniquement une initiative du ministère de la santé, mais s'inscrit également dans un agenda international".

"L'Etat algérien dispose de tous les moyens lui permettant d'assurer la protection de la santé des enfants et des élèves", a-t-elle ajouté.

Répondant à une question relative aux mesures qui seront prises par le ministère concernant la candidature de certains enseignants aux législatives du 4 mai prochain, Mme Benghebrit a indiqué que les prochaines élections est un "rendez-vous important et le secteur de l'éducation nationale ne sera pas impacté" ajoutant que les dates des examens nationaux demeureront inchangés", a-t-elle martelé.

S'agissant de l'organisation des écoles coraniques, la ministre a révélé l'élaboration en cours d'un cahier de charges propre à ces écoles outre un guide de l'enseignant" pour en faire des écoles préscolaires répondant aux objectifs pédagogiques de l'éducation nationale".

Les "écoles coraniques poursuivront les missions qui leur sont assignées", conclut la ministre de l'Education nationale.