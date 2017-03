Algérie: L'huile d'olive d'Ifigha se place sur le marché européen

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

D'autres exposants, notamment des artisans, des représentants des différents dispositifs publics d'aide à la création d'emploi (CNAC, ANSEJ et ANGEM) et instituts de formation agricole, ont pris part à cette manifestation, a-t-on appris des organisateurs.

Le vice-président de l'APC d'Ifigha a indiqué que cette quatrième édition de la fête de l'olive, organisée par cette commune en collaboration avec le comité de village Tabourt et l'association des oléiculteurs "Achvali Nath Ghobri", a été animée par une vingtaine de producteurs d'huile d'olive de la région de Bourgène et d'autres localités de Tizi-Ouzou, ainsi que de la wilaya de Béjaïa.

La quatrième édition de la fête de l'olive d'Ifigha organisée, vendredi et samedi au village Tabourt, sous le slogan "l'oléiculture entre ancrage et émergence" a été, en effet, marquée par la visite d'un exportateur de la wilaya de Blida qui a fait le déplacement pour passer une importante commande auprès d'un oléiculteur de cette même localité de la daïra de Bouzguène, a indiqué à l'APS le vice-président de l'APC d'Ifigha, Ahmed Hadj Said.

Tizi — OUZOU - L'huile d'olive de la commune d'Ifigha (56 km à l'Est de Tizi-Ouzou), réputée être de bonne qualité et appréciée pour son goût fruité, a réussi à se placer sur le marché européen, a-t-on appris samedi des organisateurs de la fête de l'olive qui porte le nom de cette même localité.

