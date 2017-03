Algérie: Ligue 2 Mobilis (23e j) - La JSM Béjaïa rejoint l'USM Blida à la 2e place

Alger — La JSM Béjaïa a rejoint l'USM Blida à la 2e place de Ligue 2 Mobilis de football, ex aequo avec 37 points chacune, malgré son semi échec à domicile contre l'ASO Chlef (1-1), samedi, en clôture de la 23e journée.

Le club de la Soummam aurait pu s'emparer seul de cette place de Dauphin s'il avait réussi à l'emporter, mais l'ASO a été un redoutable concurrent, qui a d'ailleurs mené au score grâce à Boudina (38'), alors que Bensaha a réussi à niveler la marque pour les locaux (58').

Un faux pas inattendu pour les Béjaouis, qui restent donc à 13 longueurs du Paradou AC, solide leader avec 50 points.

Le club de Kheireddine Zetchi avait consolidé sa première place vendredi, en ouverture de cette 23e journée, en battant le WA Boufarik (3-0), au moment où l'USM Blida avait dominé l'US Biskra (1-0), dans le duel au sommet de ce week-end.

Autres bonnes affaires, les nuls ramenés par l'Amel Boussaâda et le CA Bordj Bou Arréridj, respectivement (2-2) de chez le CRB Aïn Fekourn et (1-1) de chez le MC Saïda, qui avait raté un penalty par Hamidi Cheikh à la 88e minute.

Des résultats qui arrangent beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, alors que le CRBAF a été le plus grand perdant dans cette histoire, puisqu'il reste aux abords de la zone rouge, avec une longueur d'avance sur le premier club non relégable, le WA Boufarik.

Dans le bas du tableau, c'est la lanterne rouge RC Arbaâ qui a réussi la meilleure opération, en dominant le GC Mascara (2-0), grâce à Leghouini (26') et Ouznadji, sur penalty à la 42e.

Un succès qui permet au club de la Mitidja d'entretenir l'espoir d'un possible maintient en Ligue 2 Mobilis, car ne comptant plus que sept longueurs de retard sur le premier club non relégable, le WA Boufarik, alors qu'il reste sept matchs avant la fin de la saison. Soit un total de 21 points à prendre.

Les mauvaises affaires de cette journée, outre celle de l'US Biskra qui n'a pas su négocier son déplacement à Blida, ont été concédées par les mal classés AS Khroub et MC El Eulma, et qui les maintiennent dans une position de relagbales.

L'ASK a perdu (2-1) chez la JSM Skikda, au moment où le MCEE a été tenu en échec à domicile par l'ASM Oran (0-0).