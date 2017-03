Congo-Kinshasa: Rassemblement de l'opposition - Toujours pas d'accord sur la présidence

La Nouvelle Société civile appelle les membres du Rassemblement de l'opposition à revenir à la raison, à cesser leurs querelles internes et à s'entendre pour que l'accord du 31 décembre entre pouvoir et opposition puisse être mise en oeuvre. Pour le coordonnateur national de la Nouvelle Société civile, Jonas Tshiombela, la population congolaise ne comprend pas la scission d'une partie du Rassemblement de l'opposition.

Raphaël Katebe Katoto appelle donc les évêques congolais à aider le Rassemblement à s'entendre. Mais pour le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, cette fronde au sein du Rassemblement est une manoeuvre soutenue par la majorité et qui vise à déstabiliser la coalition mais aussi son parti. « Ces gens-là ont l'intention de déstabikiser l'Udps parce qu'ils sont instrumentalisés, financés par le pouvoir. Le pouvoir leur a donné de l'argent, et ils sont entrepris de recruter les esprits faibles pour détruire le parti ».

Après la scission d'une frange du Rassemblement nommant un président bis, hier samedi 4 mars, c'est un autre membre de cette coalition de l'opposition qui a exprimé son mécontentement. Pour Raphaël Katebe Katoto, l'un des fondateurs du Rassemblement en juin 2016 et frère de Moïse Katumbi, aujourd'hui suspendu, les procédures n'ont pas été respectées. « Ils n'ont pas associé le Conseil des sages, ça c'est le plus important, explique à RFI, Raphaël Katebe Katoto. Si on associe le Conseil des sages et qu'une décision est prise, nous nous inclinons et soutenons cette décision ».

