Burkina Faso: Alain Gomis soulève l'Etalon d'or de Yennenga pour la seconde fois

L'Etalon d'or de Yennenga, qui fait courir toute l'Afrique vers Ouagadougou chaque deux ans, est la propriété du Sénégalais, Alain Gomis pour l'édition 2017. Présent à cette édition avec son film « Félicité », le cinéaste de la Teranga a été sacré pour la seconde fois à la biennale du cinéma africain. Il a reçu son trophée des mains des présidents Roch Marc Christian Kaboré, du Burkina Faso et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FESPACO 2017. Selon le président du jury, le film du Sénégalais s'est démarqué, entre autres, grâce à « l'excellente technique de réalisation, du jeu d'acteur et de la qualité de production ». Avec le trophée, il remporte la somme de 20 millions de francs CFA. En rappel, le même film a reçu le deuxième prix au festival de Berlin. Aux termes d'une cérémonie festive avec de grandes voix de la musique burkinabè (Amity Meria) et malienne (Djeneba Seck) et couronnée par une représentation chorégraphique de Seydou Boro, les lampions se sont éteints sur la XXVe édition du FESPACO.

