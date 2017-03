Afrique Centrale: Lutte contre Boko Haram - La délégation de l'ONU au Tchad et au Niger

Pas de réponse dans l'immédiat à cette requête. Les diplomates onusiens reconnaissent que le décaissement des fonds déjà alloués par les partenaires prend du temps. Mais ça y est, les procédures sont engagées, a assuré François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU, « l'opérationnalisation est entérinée et dans les faits et l'Union européenne lui apporte un soutien important avec 50 millions d'euros, dont une partie, 31 millions ont été décaissés. C'est un peu lent à venir mais c'est important ».

Mais le commandement de la Force mixte a encore besoin de soutien pour affiner son travail. Ses besoins pour être plus efficace sont considérables, a pointé le Premier ministre, Albert Pahimi Padacké. « Cette force a besoin d'être soutenue encore davantage, en termes matériels, en termes financiers et en termes juridiques », a-t-il souligné.

Au Tchad, les ambassadeurs ont pu rencontrer la Force multinationale mixte dont le quartier général est établi dans la capitale tchadienne. Cette force compte à ce jour 10 000 soldats provenant du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger. Premier constat dressé par les militaires de la Force multinationale mixte, Boko Haram n'est plus en mesure de mener des attaques frontales de grande envergure.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.