Congo-Brazzaville: Inquiétude sur l'état de santé de l'opposant Modeste Boukadia

Il faut également rappeler que, selon ses avocats, la détention de Modeste Bokadia en elle-même est illégale dans la mesure où la loi congolaise prévoit que, si une personne qui a été condamnée par contumace est arrêtée, elle doit être immédiatement rejugée. Or cela fait plus d'une année que Modeste Boukadia a été arrêté. Le ministre de la Justice assure que son devant la cour d'assises devrait avoir lieu bientôt.

Les proches de l'opposant Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo (CDRC), demandent à ce qu'il soit évacué en France pour recevoir des soins. Ex-candidat à la présidentielle de 2009, Modeste Boukadia a été condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés, puis arrêté à son retour dans son pays il y a un an, placé en détention à Pointe-Noire où il est depuis plus d'un mois hospitalisé dans une clinique privée. Son entourage assure que cet établissement n'est pas en mesure de lui apporter les soins nécessaires. Le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, dit avoir demandé une contre-expertise médicale avant de statuer.

