Sénégal: SIA 2017 - Le prix du meilleur exposant sénégalais à "Eutou Nature"

(APS) - La fondatrice du groupement d'intérêt économique "Eutou Nature", Mariétou Diouf a gagné, samedi à Paris (France), le premier prix du meilleur exposant au stand du Sénégal au 54-e salon international de l'agriculture de Paris (SIA, 25 février-5 mars), a constaté l'APS.

Le prix remis par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck consiste en un billet d'avion aller et retour à la destination du choix de la lauréate, une participation garantie au SIA de 2018 et un publi-reportage télévisé.

"Notre structure riche de 6 employés innove fréquemment. Cette année on a amené du thé à base de +nguer+, de +nébéday+ et tous ceux qui ont dégusté nos produits on apprécié et acheté", a soutenu Mme Diouf.

"Eutou Nature" créée il y a 4 ans et qui évolue dans la transformation des produits locaux a aussi proposé aux visiteurs et investisseurs présents au SIA, une innovation cosmétique avec du beurre de karité parfumé "très apprécié", a dit Mme Diouf.

Le deuxième prix dit de l'innovation a été remis par le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture (UNCCIAS), Serigne Mboup à Mariama Diouf de la structure "Maria distribution".

La ministre-conseillère Marème Badiane, marraine de la journée du Sénégal au SIA a donné à Mame Khary Diène de Bio-Essence le prix d'encouragement.