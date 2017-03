Ile Maurice: Le BoI accroît la visibilité de Maurice dans le continent

Le Board of Investment (BoI) multiplie les opérations de charme sur le continent africain. L'objectif est d'accroître la visibilité de Maurice dans cette partie du monde et de le positionner comme une porte d'entrée pour des investisseurs souhaitant s'implanter en Afrique. La tenue de l'Africa Economic Platform, du 20 au 22 mars, permettra d'attirer des leaders politiques et des hommes d'affaires africains en vue de poursuivre les discussions axées sur l'intégration régionale tout en améliorant les échanges commerciaux intra-africaines et les investissements transfrontaliers.

Cet événement sera suivi de l'organisation de la troisième conférence du partenariat africain, qui regroupera les agences de promotion d'investissement, les décideurs économiques et les investisseurs du monde pour établir durablement les relations d'affaires.

Selon le directeur du BoI, Ken Poonoosamy, ces initiatives interviennent dans le sillage de la création de zones économiques spéciales dans divers pays africains. Du reste, il rappelle que récemment, un Joint Development Agreement entre le gouvernement de Maurice et celui du Sénégal a été signé pour la mise en place d'un parc industriel dans la nouvelle cité de Diamniadio.

Par ailleurs, en collaboration avec la Financial Services Promotion Authority et Air Mauritius, le BoI a organisé un road show à Maputo, au Mozambique, en présence d'une centaine de compagnies portugaises et d'investisseurs venant de différents secteurs: comptabilité, audit, finances, construction et manufacture. Dans la même foulée, un atelier de travail, suivi de sessions de B2B (Business to Business), ont occasionné la venue de promoteurs du secteur privé et d'investisseurs mozambicains et mauriciens, ainsi que les politiques et les officiels du gouvernement.