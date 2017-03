Libye: Le croissant pétrolier ciblé par des milices proches de Khalifa Ghweil

L'espoir d'une reprise de la production s'effondre. Depuis septembre dernier, les principaux terminaux pétroliers du golfe de Syrte, dont Ras Lanuf, étaient aux mains des hommes de Khalifa Haftar, qui soutient le gouvernement de l'Est, non reconnu par la communauté internationale.

Le croissant pétrolier, qui concentre les puits et les plus importants terminaux pétroliers du pays, est la cible d'attaques depuis vendredi 3 mars. Les assaillants se réclament de Khalifa Ghweil à la tête d'un gouvernement islamo-conservateur non reconnu par l'ONU. Outre les conséquences sur la chute de production de l'or noir que provoque cette opération, l'offensive tend à redistribuer les cartes dans l'imbroglio politique que vit la Libye.

