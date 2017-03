Ile Maurice: Foire internationale - Cinq entreprises mauriciennes au Japon

HKS Management Ltd, Exquisite Spices Ltd, Nirvaved 5 Lotus Enterprise Ltd, Miel d'Or Ltd et Secret Grand-Mère Ltd. Ces entreprises mauriciennes se rendront au FOODEX, une foire internationale qui se tient chaque année au Japon, du 7 au 10 mars. Elles feront partie de la délégation menée par Enterprise Mauritius.

Étalée sur quatre jours, cette foire attire chaque année plus de 77 000 visiteurs venus de 74 pays, dont la Corée, la Chine et Taiwan. Plus de 2 500 exposants venus de 67 pays font le déplacement. Le FOODEX est une véritable plaque tournante pour le marché agroalimentaire japonais et asiatique. C'est d'ailleurs la cinquième fois que Maurice s'y rend.

La délégation mauricienne se trouvera dans la zone Japan External Trade Organisation, un espace qui fera office de plateforme pour valoriser les produits en provenance de pays en développement. Outre Maurice, 40 pays feront partie de cette zone.

L'objectif de cette participation: augmenter l'exportation de nouveaux produits vers le Japon et accroître la visibilité du pays en tant que source d'approvisionnement fiable pour les marchés asiatiques et surtout japonais. De plus, il s'agit de mieux capitaliser sur le potentiel du marché de l'Extrême-Orient. Cela, tout en enrichissant les relations commerciales déjà établies au Japon à travers une diversification des produits exportés sur ce marché.

Le Japon est la troisième plus grande économie du monde avec des consommateurs aux revenus élevés et un intérêt pour les nouveaux produits. Le marché des aliments et des boissons pèse à lui seul environ 400 milliards de dollars. Mais le Japon demeure un marché niche pour Maurice.