Congo-Brazzaville: Clément Mouamba - « Il est fondamental d'inscrire le Fonds Bleu dans la durée »

« Il va falloir s'organiser pour gérer au mieux nos ressources parce que pour l'essentiel, la vie se déroule autour de ces bassins. Chaque pays de la sous-région a ses spécificités, cela s'entend, mais les experts disent qu'à lui tout seul, le Bassin du Congo contribue pour plus de 40% à 50 % de ressources en eau déversées dans les océans. Il y a réellement un intérêt à redonner vie à tous nos cours d'eau, à organiser les systèmes de pêche et de dragage, à traiter les érosions côtières, car la faune et la flore tiennent une place primordiale dans la vie des populations. Pour tout dire, le Fonds Bleu est un projet initié par le Congo mais qui sera porté par les douze pays du Bassin, avec l'appui de la communauté internationale ».

« Au regard des contacts pris, des invitations adressées aux pays concernés ainsi qu'aux partenaires internationaux, nous pouvons parler d'un grand enthousiasme et d'une forte adhésion de ces derniers à l'initiative du Fonds. Nous avons en effet impliqué les agences du système des Nations unies, les ambassades, les organismes sous-régionaux intéressés au développement durable et bien d'autres experts ; nous avons un bon retour sur les participations ».

