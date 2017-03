Algérie: Sculpture - Exposition collective à Alger

Alger — Une exposition collective de sculpture, réunissant des artistes qui explorent la matière brute et le récup'art, a été inaugurée samedi à la galerie "Seen Art Galery" à Alger.

Intitulée "Substance", l'exposition regroupe les travaux de trois sculpteurs, sublimant le métal, le bois, la pierre ou encore le marbre à travers des œuvres qui combinent récup'art et objets contemporains de décoration.

Merzouk Bellahcen, qui a choisi la récupération du métal, présente une série de bustes de femmes, baptisés "Médaillons" ou "Tout en transparence", réalisés à partir de petites pièces rondes ou de mousquetons assemblés et peints, ou encore brutes donnant toute la mesure de la maîtrise de la matière par cet artiste.

Chaînes de vélo, vieux robinets, outils métalliques, et boites de conserves sont ainsi transformés par l'artiste en une sculpture intitulée "Cheval", après un savant travail d'assemblage et de peinture.

Merzouk Bellahcen propose également une collection de statuettes réalisées à partir de pièces de quincaillerie, représentant des musiciens, des danseuses de ballet et autres athlètes.

Explorant la pierre et le marbre, Zaki Sellam propose, pour sa part, la série "Les exilés", des statuettes évoquant le voyage et la pénibilité du travail, ainsi qu'un buste intitulé "Portrait", une œuvre qui conjugue précision dans la réalisation du portrait dessiné et travail plus en relief de la pierre.

"Corne", Flamme" ou encore "Voilier", sont autant de sculptures de Arezki Mezahem traduisant une vision contemporaine de la sculpture du bois, tout en revisitant les figures classiques de cet art.

Outre cette exposition de sculpture, la "Seen Art Galery" a également inauguré une petite exposition de photographies d'art intitulée "New York, New York", du photographe algérien Hocine Zaourar.

A travers 12 clichés majoritairement en argentique, le photographe restitue, en plus du paysage urbain, le quotidien des habitants du célèbre quartier new-yorkais de Harlem où il a réalisé une série de portraits de musiciens et d'artisans.

L'exposition "Substance" se poursuit jusqu'au 20 mars.