Afrique: Le Prix AllAfrica Leadership féminin décerné à cinq femmes africaines

Cinq femmes du continent vont se retrouver à Bamako à l'occasion de la Journée Mondiale de la Femme et recevront le Prix AllAfrica Leadership Féminin. C'est à la faveur de l'atelier de réflexion de haut niveau que le Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 au somptueux palace de l'hôtel Laico de Bamako, sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. Cette dernière est très engagée dans les questions genre et développement.

Prix d'honneur AllAfrica

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique va décerner un Prix d'honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son engagement à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement économique et social du pays.

Comme l'édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement dans leur domaine respectifs.

Il s'agira de:

- Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d'Agadir (Maroc),

- Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l'Action Citoyenne pour la Santé (Sénégal)

- Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d'Administration AGEROUTE (Mali)

- Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte d'Ivoire),

- Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France).

Le Groupe AllAfrica Global Media veut ainsi honorer la femme africaine et également susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.

Sous le sceau de l'innovation

Cette édition 2017 prévoit, dans l'après-midi du 07 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée "Elles Inspirent", entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d'avenir.

Pour rappel, cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour de « L'autonomisation économique des femmes et l'accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique ».

A cette occasion, M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP fera une présentation sur les travaux du Haut Panel des Nations Unies sur l'Autonomisation économique des femmes.

En effet, depuis le lancement de son premier rapport, les rencontres de ses parties prenantes ont souvent été des opportunités pour favoriser d'autres engagements auprès des partenaires à l'échelle mondiale, mais aussi susciter des discussions sur les conclusions et recommandations du premier rapport pour soit y donner suite, ou alors de proposer des réformes ou mesures concrètes aptes à faire progresser le programme d'autonomisation économique des femmes.

Faire entendre la voix des parties prenantes

Par ailleurs, All Africa et son partenaire UNHLP souhaite saisir l'occasion de ces réunions pour d'une part, faire entendre la voix des parties prenantes et des participants, et d'autre part, discuter ouvertement avec elles des meilleures pratiques, afin de formuler des plans d'action pour consolider l'engagement des partenaires à réaliser l'autonomisation économique des femmes dans leur vie quotidienne.