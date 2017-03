Angola: João Lourenço appelle à une nouvelle mentalité

La relance de la coopération entre l'ANGOP et les médias russes était, vendredi dernier, au centre… Plus »

Dans cette condition, le candidat s'est déjà rendu dans les provinces de Huíla, Lunda Norte et Bié, pour sa présentation publique à la population. L'Angola réalise cette année les quatrièmes élections, après 1992, 2008 et 2012.

"Por muitos recursos que tenhamos, não é possível continuarmos com a cultura do comprou, estragou e deitou fora, para a aquisição de outro bem", frisou.

Il a déclaré que la famille, en tant que cellule de la société angolaise, était la première à être appelée à cette tâche de récupération des valeurs. João Lourenço a rappelé que, suite à la guerre, il y avait une grande déstructuration de la famille angolaise, mais on travaille maintenant dans le sens de la structuration des familles, de la récupération des valeurs morales, éthiques et civiques.

Selon lui, le centre de changement est l'homme, d'où la raison de former celui-ci académiquement et professionnellement.

"Nous allons travailler pour résoudre les problèmes du peuple, qui sont nombreux. Pour cela, nous devons former notre personnel, appliquer des investissements dans divers domaines, disposer de ressources financières et matérielles à cette fin et aussi changer nos mentalités, récupérer les valeurs morales, civique et éthique de la société, qui se perdent de jour en jour», a-t-il dit.

Luanda — Le candidat du MPLA au Président de la République, João Manuel Lourenço a plaidé samedi, à Luanda, pour la nécessité de changer de mentalités et de récupérer les valeurs morales, civiques et éthiques de la société angolaise.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.