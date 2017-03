Afrique du Nord: Algérie-Portugal - Signature à Lisbonne de trois mémorandums

Alger — L'Algérie et le Portugal ont signé à Lisbonne, à l'issue de la 5ème réunion du Groupe de travail conjoint, trois mémorandums portant sur la coopération dans les mines, la métrologie et la normalisation et ont convenu de créer un Conseil d'Affaires algéro-portugais durant l'année en cours.

Les signatures ont ainsi couronné une visite de deux jours au Portugal du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, durant laquelle il a co-présidé avec le ministre portugais de l'Economie Manuel Caldeira Cabral, les travaux de cette réunion, indique samedi un communiqué du ministère.

L'accord bilatéral dans le domaine minier, a été signé entre l'Agence du service géologique d'Algérie (ASGA) et la Direction générale de la géologie et des mines du Portugal.

Il vise l'expertise, l'exploitation et la valorisation des ressources minières, notamment dans les minéraux entrant dans la production des matériaux de construction, la promotion et l'encouragement de la coopération dans le domaine des ressources géologiques et de la cartographie, la régulation des activités minières, la récupération des zones minérales dégradées ainsi que l'échange d'informations dans le domaine des investissements.

Il s'agit également d'encourager les partenariats entre les entreprises des deux pays ainsi que la mise en place d'un groupe de travail technique, selon la même source.

L'autre mémorandum, portant sur la normalisation, été signé entre l'Institut Algérien de Normalisation (IANOR) et l'Institut portugais de la Qualité.

Il a pour but de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences dans le domaine de la normalisation, à travers l'information mutuelle sur les nouveaux projets de normes ainsi que les programmes annuels respectifs, l'inclusion au programme annuel des comités techniques de normalisation des normes relevant du domaine des produits échangés entre les deux pays et l'échange d'informations dans le domaine des règlements techniques et leur harmonisation.

Par ailleurs, le troisième mémorandum, qui porte sur la métrologie, a été signé entre l'Office national de métrologie légale (ONML) et l'Institut portugais de la qualité.

Il tend à promouvoir la coopération et l'échange d'expertise dans l'organisation des systèmes nationaux de métrologie, le développement de programmes de formation et l'intégration mutuelle dans le réseau de laboratoires des deux pays afin de répondre aux besoins exprimés ainsi que l'échange d'informations.

La rencontre s'est par ailleurs conclue par la signature du document final concluant les travaux de cette 5ème réunion du groupe de travail conjoint.

Ce document trace la feuille de route à venir entre l'Algérie et le Portugal notamment dans le partenariat industriel et l'investissement, l'énergie et les mines, les travaux publics, les transports, l'agriculture et la pêche, les technologies de l'information, le tourisme, les finances, la formation, la santé et l'éducation, détaille la même source.

A cette occasion, M. Bouchouareb a exprimé sa satisfaction quant à "l'évolution positive que connaissent les relations bilatérales" et émis le souhait de voir certains volets à l'instar de la diversification économique s'accélérer.

Vers un Conseil d'affaires avant fin 2017

M. Bouchouareb a, d'autre part, co-présidé, en marge de la réunion du groupe de travail, l'ouverture du forum d'affaires durant lequel il a annoncé la création prochaine d'un Conseil d'affaires algéro-portugais.

A ce titre, les chambres de commerce et d'industrie des deux pays ont eu leurs premiers entretiens et envisagent de finaliser la mise en place de ce Conseil courant 2017, précise-t-on.

A noter que cette 5ème réunion du groupe de travail s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 5ème réunion de haut niveau prévue au Portugal courant 2017.

Lors de sa visite, M. Bouchouareb a été reçu en audience par Manuel Caldeira Cabral ministre portugais de l'Economie et par le ministre des Affaires étrangères Augusto Santos Silva.

Il a eu également des discussions avec le Secrétaire au Commerce, Paulo Alexandre Ferreira, le Secrétaire d'Etat à l'Industrie, M. Vasconcelos ainsi qu'avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie Jorge Seguro Sanches.

Il a été question notamment du développement des secteurs des mines et celui des énergies renouvelables, selon le communiqué.

Les rencontres se sont déroulées en présence de l'ambassadrice d'Algérie au Portugal, Mme Fatiha Selmane.