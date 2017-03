Algérie: Tripartite - Les alternatives pour surmonter la crise du pétrole au menu de la réunion d'Annaba

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé dimanche que la tripartite (Gouvernement-syndicat-patronat) prévue demain lundi à Annaba, se penchera sur l'évaluation des recommandations et décisions issues de la dernière session et l'examen des alternatives économiques qui permettront à l'Algérie de "surmonter la crise des cours du pétrole".

La 20ème session de la tripartite sera "une tribune de concertation et de dialogue entre le Gouvernement, le syndicat et le patronat et d'évaluation de l'application des recommandations et décisions issues de la précédente session tenue en juin 2016 à Alger", a indiqué M. El Ghazi sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale.

Il a précisé que la session sera également une "opportunité pour examiner l'alternative économique au pétrole qui mettra fin à la dépendance aux hydrocarbures et encouragera la diversification de l'économie notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et services tertiaires".

D'autre part, M. El Ghazi a relevé que cette tripartite sera marquée par la participation et, pour la première fois, de représentants des jeunes à travers la Fédération des jeunes entrepreneurs créée en décembre dernier et qui compte 66 000 adhérents.

Il a annoncé qu'à l'occasion de la fête de la victoire célébrée le 19 mars, des assises nationales sur la jeunesse sont prévues, faisant remarquer que la Fédération des jeunes entrepreneurs a d'ores et déjà procédé à l'installation de ses bureaux dans 44 wilayas en attendant de finaliser l'opération dans les wilayas restantes.

Lors de cette session, il est attendu l'intervention du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, outre les interventions du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et du ministre de l'Industrie et des Mines sur "Le développement des réalisations et les perspectives de l'investissement".

A ce propos, il a assuré que l'année 2017 "sera caractérisée par les résultats de l'industrialisation et la lutte contre le chômage à travers l'investissement colossal dans le domaine de l'industrie automobile, de la sidérurgie, du ciment et matériaux de construction".

Ces investissements permettront à l'Algérie de "générer, en plus de l'emploi, une nouvelle richesse qui assurera la fin de la dépendance étrangère", a-t-il encore dit.

S'exprimant sur le dialogue avec le partenaire social, M. El Ghazi a rappelé la dernière rencontre tenue avec plusieurs syndicats autonomes des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'administration publique et qui a permis, selon lui, la "concrétisation de certaines revendications des travailleurs, les autres faisant l'objet d'examen".

Pour ce qui est de l'amendement du code du travail, il a ajouté avoir soumis lors de la dernière rencontre avec les syndicats autonomes, une mouture du projet de loi pour "examen, formulation de propositions et enrichissement avec la classe ouvrière", réitérant que le Gouvernement "reste ouvert à toute proposition susceptible d'améliorer les conditions des travailleurs".