Cameroun: La crise perdure dans les deux régions anglophones

« C'est comme avec deux frères. Quand un père discrimine et montre ouvertement à l'un de ses fils qu'il est moins aimé que son autre fils, des conflits ne peuvent pas manquer de voir le jour dans la maison. Par contre, si ce père fait l'effort de nouer un lien avec ses deux enfants et montre à chacun autant d'intérêt, si les deux enfants savent qu'ils sont aimés de la même manière, il y aura beaucoup de joie dans la famille », dit-elle en guise de comparaison.

Au Cameroun, la crise dans les deux régions anglophones se poursuit depuis plus de quatre mois. Internet est toujours coupé, les leaders de la contestation, arrêtés, sont toujours emprisonnés et le sentiment des populations n'a pas changé. Au contraire, elles se sentent toujours autant marginalisées. Cette situation de crise est venue raviver un malaise profond entre les communautés francophones et anglophones du Cameroun. De manière générale, la minorité anglophone se considère comme l'enfant mal aimé du pays.

