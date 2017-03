Algérie: Des designers algériens et italiens exposent à Alger

Côté italien, des studios de design et des artistes ont dévoilé au public des objets domestiques (fauteuils, chaises, lampes, ...etc) dont le design est représenté à travers des touches artistiques "singulières", accompagnés d'une exposition d'affiches retraçant l'histoire du design italien.

Diplômée des Beaux-Arts, Radia Zitouni propose, de son côté, un coussin réalisé à partir de balles de tennis et de cylindres de carton, le tout avec un design ludique, alors que le jeune Liess Vergès propose deux tableaux en noir et blanc représentant arabesques et qui des évoquent la contemplation.

L'artiste Leila Mammeri expose une armoire à chariots aux couleurs chatoyantes pouvant servir de casiers pour écoliers. Réalisé à base de bois, de métal ou du plexiglass, ces objets à usage domestique et professionnel répondent au "souci du rangement", comme l'explique cette enseignante de l'art graphique et de sculpture.

Organisée à l'occasion de la Journée mondiale du design italien que le Musée d'art moderne et contemporain d'Alger (MaMa) célèbre pour la première fois, l'exposition donne à voir les œuvres de 19 designers algériens et italiens.

Alger — Une exposition d'œuvres de designers italiens et algériens explorant le design graphique et la conception d'objets domestiques, a été inaugurée samedi à Alger.

