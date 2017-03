Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré - "La forêt du Niolo interpelle aussi bien les politique,..."

Le film du réalisateur burkinabè, Adama Rouamba, « La forêt du Niolo » en compétition officielle pour l'Etalon d'or de Yennega au 25e Fespaco a été projeté le jeudi 2 mars 2017 au ciné Nerwaya. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a suivi le film et a salué la thématique abordée par l'œuvre.

En lice pour l'Etalon d'or de Yennega de la 25e édition du Fespaco, le film de Adama Rouamba, « La forêt du Niolo » a été projeté en séance publique pour la troisième depuis le début du festival, le jeudi 2 mars 2017 au Ciné Nerwaya. L'histoire se passe dans la vallée de Niolo, une région abritant une forêt luxuriante avec beaucoup de ressources naturelles. Un ancien ministre des mines, Kader Traoré décide d'exploiter les richesses de la forêt avec ses partenaires chinois. Mais pour atteindre son but, il veut déguerpir la population locale. Pour cela, il empoisonne la rivière avec pour conséquence la mort de jeunes filles. Par ailleurs, il prétexte que ce drame est dû à un gaz toxique enfui dans le sous-sol. Mais le couple Aïcha-Nathanaël (l'une directrice de l'ONG Nature verte et l'autre journaliste d'investigation) s'oppose à cette version et va tr

availler pour rétablir la vérité. Une guerre sans merci se déclenche entre le couple et l'ancien ministre. Nathanaël est enlevé et tué. Ce meurtre entraina une marche des femmes dans le village et Kader Traoré se donne la mort. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré qui a assisté à la projection avec son épouse et le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a salué le thème abordé car il montre la cupidité de l'Homme

quand il s'agit de questions d'argent. « Non seulement la rivière de Niolo a été empoisonnée, mais également le journaliste d'investigation qui essayait de faire le point a été

assassiné. La moralité est que la cupidité entraine des crimes et forcement une déchéance qui conduit à la mort de son auteur », a fait remarquer le chef de l'Etat. En outre, il a apprécié l'ensemble des leçons tirées de ce film dans la mesure où les pratiques dénoncées sont courantes dans la plupart des pays africains. « Cela interpelle aussi bien les politiques, la société civile que les citoyens pour que nous fassions de telle sorte à ne pas les produire. La bonne gouvernance doit être au centre de la gestion d'un pays dans l'intérêt de tout le monde, sinon c'est des intérêts personnels que nous poursuivons et en ce moment on arrive à la situation qu'on vient de connaitre dans ce film », a conseillé Roch Marc Christian Kaboré qui a dit espérer que l'un des trois longs métrages en compétition remportera l'étalon d'or de Yennega.