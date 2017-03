Cameroun: Martin Camus - CANAL 2'OR...Le Naufrage du Makossa et des Rythmes Classiques...

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai toujours dis...La soirée longue et interminable, pour un programme TV et même pour les invités dans la salle. La Solution? Canal 2'OR doit rentrer à Douala pour deux raisons au moins...

1- Yaoundé coûte trop cher à l'organisation

2- Le Protocole échappe à l'organisation...victime de son succès et probablement honoré par la présence de la Première Dame,le protocole est sous la pression de la gestion des invitations, chaque "Personne Importante" tenant à être dans les parages...le "m'as-tu vu"...le timing de debut de la soirée pour des raisons protocolaires ne dépend plus de l'organisation...

Mais en même temps, la Première Dame à elle seule, est une attraction pour cette soirée qu'elle illumine...par ses pas de danses...ses selfies et finalement son implication émotionnelle de bout en bout...se déplacer à Douala, c'est aussi perdre ce rayon lumineux...

Pour le reste, je parlerai moins des lauréats parcequ'on a toujours à dire...sauf que la biennalitè de l'évènement fait perdre sur la route beaucoup d'émotions de célebration...Franko par exemple...aurait arraché un minimum de trois distinctions si les Canal 2'OR avaient eu lieu l'année dernière...et le public comprenait moins qu'un TENOR qui a électrisé toute une salle, rentre bredouille...sans Canal 2'OR...

Pour le reste,Markus sera toujours comme Xavi...être né au même moment que les monstres comme Messi, CR7...Moustik est un sacré Numéro...On retient surtout des Canal 2'OR...

Les trophées MENTION PITIÉ pour le Makossa et le Bikutsi...En dehors du Trophée gagné par Coco Argenté...que d'ailleurs une DAPHNÉ aurait pu avoir sans que cela n'emeuve personne...la nouvelle vague des musiques dites urbaines a envoyé les rythmes classiques...Makossa, Bikutsi...Bend Skin à faire valoir leurs droits à la retraite...Et ils le méritent ces gamins...Dynastie le Tigre, Locko, Mr Léo, Franko, Armand Biyag...

Faut-il s'en féliciter?Oui! Parceque à chaque époque correspond ses réalités...mais qu'aucun album Makossa ou Bikutsi n'ait réussi à faire danser les mélomanes sur deux ans, ça craint! Sur ce que j'ai vu au Palais des Congrès, Canal 2'OR est un IMPRESSIONNANT déploiement et reste de loin, le plus grand évènement culturel du Cameroun, Fenac y compris...Décor et Scène très corrects...maintenant pour la production TV, on peut faire mieux pour le live, surtout le RED CARPET...qui manque un peu de solennité et de prestance, donnant même l'impression que le hall du Palais des Congrès est un vaste marché...où on marche n'importe comment, et parle n'importe comment...

En TV, ça fait mauvais effet, surtout quand la réalisation n'est pas au point...Étant dans la salle, je ne saurais en dire un mot...Mais pour moi, sur une note sur 20...je donne 14 aux Canal 2'OR...Le village aux Cascades du Mfoundi...des nominés bien logés...faire de la soirée "The place to be..." mérite un Bravo!