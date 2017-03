Sénégal: Yennenga - La distinction d'Alain Gomis, "une suite logique" de la mise en place du FOPICA (ministre)

"Le Gouvernement réaffirme sa ferme volonté de poursuivre cette politique d'appui et de soutien aux créateurs dans tous les segments du secteur de la culture en général et du cinéma en particulier", souligne M. Ndiaye.

"Le Premier protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal, le président de la République, lui adresse ses vives félicitations pour avoir porté, encore une fois, le cinéma sénégalais sur les plus hauts podiums du monde", ajoute Mbagnick Ndiaye.

Le ministre de la Culture et de la Communication dit accueillir avec "une grande satisfaction la consécration du réalisateur sénégalais qui vient de remporter avec brio, et pour la deuxième fois, la récompense suprême au 25ème FESPACO".

"Cette haute distinction est la suite logique de la politique ambitieuse entreprise par le Chef de l'Etat qui a mis en place un fonds (FOPICA) d'un milliard de FCFA pour accompagner les réalisateurs et cinéastes afin de booster la production et la création dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel", dit-il dans un communiqué

Dakar — Le grand prix du FESPACO décerné au réalisateur Alain Gomis est "la suite logique de la politique ambitieuse" entreprise par le gouvernement à travers la mise en place du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), indique le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.

