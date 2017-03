Ile Maurice: Mort d'un bébé de deux mois - Le père fixé sur son sort en avril

Me Jean-Claude Bibi, qui représente Ganessen Saminaden, a, lui, fait valoir que «la police s'est basée sur l'information produite par un médecin sans pour autant mener une enquête approfondie». Il a également soutenu que la police, lors de l'enquête, n'a pas communiqué la cause du décès à son client.

Me Akhil Ramdahen est également revenu sur l'autopsie, pratiquée par le Dr Satish Boolell en mai 2009. Le décès du bébé a été attribué à une hémorragie cérébrale. Selon l'ancien médecin légiste, le bébé a probablement dû être secoué avant d'être projeté contre une surface dure. «Je demande à la cour de considérer que la poursuite a pu prouver son case beyond reasonable doubt», a souligné Me Ramdahen.

