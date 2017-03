Sénégal/Zambie: Echos, échos, échos

Lusaka (Zambie) — De la non diffusion par la télévision publique locale des deux premiers matchs de son équipe, le soutien affirmé des plus hautes du pays et de l'ancien sélectionneur zambie, Hervé Renard à l'équipe U20, voici les échos de la CAN U20.

Télévision publique : Le gouvernement zambien par la voix de son ministre des Sports et du Développement de l'enfance a regretté la non diffusion à la télévision publique (ZNBC) des deux premiers matchs des Chipolopolos Juniors (contre la Guinée et contre le Mali). Il a promis que tout rentrera dans l'ordre après une interpellation au Parlement pour la suite de la compétition.

Hervé Renard : Victorieux à la Zambie à la CAN 2012, Hervé Renard qui est le sélectionneur du Maroc a adressé un message de félicitations à l'équipe junior pour sa qualification à la demi-finale et à la Coupe du monde de la catégorie. Le technicien français a promis de faire le déplacement pour venir soutenir l'équipe locale.

Soutien : Le président zambien Edgar Lungu et sa vice-présidente Inonge Wina ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps pour venir soutenir l'équipe junior locale. Présent lors de l'ouverture et du match de samedi contre l'Egypte, le président zambien ne se ménage pas en tribune officielle.

La vice-présente était venue le suppléer lors du match contre le Mali (6-1). C'est d'ailleurs une tradition dans ce pays, parce que l'ancien président Rupiah Banda (2008-2011) est toujours présent et l'équipe nationale zambienne dans un passé récent s'appelait le KK Eleven (le 11 de Kenneth Kaunda, le 1erprésident de la République (1964-1991).