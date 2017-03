Sénégal: Arrivée à Dakar de 130 sénégalais expulsés des Etats-Unis (ministère)

Il ajoute que "le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur exhorte nos compatriotes vivant à l'étranger à persévérer, en toute circonstance, dans cette tradition de respect des lois et règlements en vigueur dans leurs pays d'accueil, comme gage d'un séjour conforme à leurs aspirations légitimes de migrants travailleurs et paisibles".

"Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur tient à préciser que ces cas de rapatriement pour les faits sus-indiqués n'entament en rien le comportement exemplaire dont la diaspora sénégalaise vivant aux Etats Unis et ailleurs dans le monde a toujours fait montre", avait relevé le texte.

"Depuis cette date, les intéressés ayant épuisé toutes les voies de recours, les Services compétents américains et sénégalais ont entamé des consultations sur les modalités de mise en oeuvre de ces mesures dans le strict respect des droits et de la dignité des personnes concernées", renseigne-t-elle.

Elle avait souligné que "ces mesures d'expulsions remontent à plusieurs mois, puisqu'ayant été officiellement notifiées au Consulat Général du Sénégal à New york et à l'Ambassade du Sénégal à Washington, en juin 2016".

"Les griefs retenus contre les personnes concernées portent notamment sur l'entrée illégale et des séjours irréguliers sur le territoire américain, le trafic et/ou la consommation de stupéfiants, des délits financiers, et des délits de contrefaçon, entre autres infractions à la loi du pays d'accueil", avait indiqué la même source.

