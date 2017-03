Sénégal: FESPACO 2017 - Le deuxième sacre du Sénégalais Alain Gomis

(APS) - Le réalisateur sénégalais Alain Gomis, qui a remporté l'Etalon d'or de Yennenga de la 25-ème édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, pour son film "Félicité", est le deuxième cinéaste à inscrire son nom au palmarès à ce niveau, après le Malien Souleymane Cissé (1978 et 1983).

Gomis a reçu son trophée des mains des présidents burkinabè (Roch Marc Christian Kaboré) et ivoirien (Alassane Dramane Ouattara), au cours d'une cérémonie de clôture qui a eu lieu au Palais des sports de Ouagadougou, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Pour sa part, Ousmane William Mbaye a décroché le premier prix dans la catégorie "documentaire" avec son film "Kemtiyu - Séex Anta", portrait de l'historien et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986). Abdoulahad Wone, lui, a reçu le prix de la meilleure série pour "Tundu Wundu".

Voici le palmarès complet du Fespaco 2017 :

COMPETITION OFFICIELLE : LONGS METRAGES DE FICTION

- Etalon d'or : "Félicité" d'Alain Formose Gomis (Sénégal)

- Etalon d'argent : "L'orage africain - Un continent sous influence" de Sylvestre Amoussou (Bénin)

- Etalon de bronze : "A mile in my shoes" de Saïd Khallaf (Maroc)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DOCUMENTAIRES

-Premier prix : "Kemtiyu, Séex Anta (KEMTIYU, CHEIKH ANTA)" Ousmane - William Mbaye (Sénégal)

-Deuxième prix : "Congo ! Le silence des crimes oubliés" de Gilbert Balufu (R.D. Congo)

-Troisième prix : "A footnote in ballet history ?" de Abdel Khalek HISHAM (Egypte)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DES ECOLES AFRICAINES DE CINEMA

-Prix du meilleur film de fiction : "Down side up" de Peter OWUSU - University of Legon (Ghana)

-Prix du meilleur film documentaire des écoles de cinéma : "Nubuke" de Aryee BISMARK - National Film and télévision Institute (Ghana)

-Prix spécial des écoles africaines de cinéma : "Heritage" de Fatoumata Tioye Coulibaly (Mali)

OFFICIELLE : SERIE TELEVISUELLE

-Meilleure série télé : "Tundu Wundu" - Abdoulahad Wone (Sénégal)

Prix spécial du jury : "Aphasie" - Hyacinthe Hounsou (Côte d'Ivoire)

COMPETITION OFFICIELLE : FICTION COURT METRAGE

-Poulain d'or : "Hymenee" de Violaine Maryam Blanche Bellet (Maroc)

-Poulain d'argent : "The bicycle man" de Twiggy Matiwana (Afrique du sud)

-Poulain de bronze : "Khallina hakka khir" de Mehdi M. Barsaoui (Tunisie)

-Mention spéciale du jury : "A place for myself" de Marie Clémentine DUSABEJAMBO (Rwanda)

PRIX TECHNIQUES ET ARTISTIQUES

- Prix du meilleur montage : "L'interprète" de Olivier Meliche Koné (Côte d'Ivoire)

-Prix de la meilleure musique : "Le puits" de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

- Prix du meilleur décor : "The lucky specials" de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

- Prix du meilleur son : "Félicité" de Alain Formose Gomis (Sénégal)

- Prix de la meilleure image : "Zin'naariya !" de Rahmatou Kéïta (Niger)

- Prix du meilleur scénario : "La forêt du Niolo" de Adama Roamba (Burkina Faso)

- Prix de la meilleure interprétation féminine : "A la recherche du pouvoir perdu" de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc)

- Prix de la meilleure interprétation masculine : "Wulu" de Daouda Coulibaly (Mali)

-Prix de la meilleure affiche : "The lucky specials" de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

-Prix Oumarou Ganda (meilleure première œuvre) : "Le puits" de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

-Prix Paul Robeson : « Frontières", Apolline Traoré (Burkina Faso)

PRIX SPECIAUX

-Prix Félix Houphouet-Boigny du Conseil de l'Entente : "Frontières" de Apolline Traoré, Burkina Faso

-Prix CEDEAO de l'intégration pour le meilleur film ouest africain : "Frontières" de Apolline Traoré du Burkina.

-Prix UNICEF : "La rue n'est pas ma mère" de Jérôme N Yaméogo (Burkina Faso)

-Prix de la ville de Ouagadougou : "La rue n'est pas ma mère "de Jérôme N Yaméogo (Burkina Faso)

-Prix "Sembène Ousmane" de EcoBank : "Wulu" de Daouda Coulibaly (Mali)

-Prix "Soumanou Vieira" de la Féderation africaine de la critique cinématographique (FACC) : "A mile in my shoes" de Said Khallaf (Maroc)

-Prix "Signis" : "The lucky specials" de Rea Rangaka (Afrique du sud)

Mention spéciale à "A mile in my shoes" de Said Khallaf du Maroc par le jury de l'Association catholique mondiale de la communication (SIGNIS).

-Prix "Thomas Sankara" de la Guilde africaine des Réalisateurs et producteurs : "A place for myself" de Marie Clémentine Dusabejambo (Rwanda)

-Prix "de la chance" de la LONAB : "A place for myself" de Marie Clémentine Dusabejambo (Rwanda)

-Prix de l'ONG WaterAid pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement : "Le puits" de Lofti Bouchouchi (Algérie)

-Prix santé et sécurité au travail : "Bons baisers de Morurua" de Larbi Benchiha (Algérie)

-Prix spécial de l'Assemblée nationale : "L'Orage africain" de Sylvestre Amoussou (Bénin)

-Prix Union européenne et ACP : "Kemtiyu, Séex Anta (Kemtiyu, Cheikh Anta)" d' Ousmane - William MBAYE (Sénégal) : "The bicycle man" de Twiggy Matiwana (Afrique du sud).