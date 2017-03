Congo-Kinshasa: Assainissement de la presse congolaise - 2017 - L'UNPC-Kinshasa déterminée à gagner le pari

L'Union Nationale de la Presse congolaise/Kinshasa, dirigée par Jean-Marie Kassamba et Claude Kabulo Mwana Kabulo, reste butée à plusieurs difficultés de fonctionnement liées à plusieurs paramètres.

Qui, en somme, cristallisent les multiples défis que les membres de l'UNPC/Kinshasa se sont engagés à relever au cours de l'année 2017. Il s'agit de la moralité de ses membres suite à la précarité, à la sous-traitance, au manque de formation assidue à l'éthique et la déontologie de la profession, à l'irrégularité avec leurs organes ainsi qu'avec leur association. Au finish, un pacte moral a été signé ce vendredi 3 mars 2017 à l'Hôtel Africana Palace de Lingwala.

Présidée par Jean-Marie Kassamba, la rencontre a respecté les 3 points inscrits à l'ordre du jour, sous l'œil vigilant du Président national de l'UNPC, Kasonga Tshilunde, à savoir : l'évaluation de l'année précédente dans l'exercice de la profession, la mise au point sur l'éthique et la déontologie de la profession au regard des multiples abus dans les milieux ainsi que le plan d'actions pour l'année 2017.

Evaluation 2016

Pour l'année 2016, explique Jean-Marie Kassamba, le comité exécutif s'était fixé comme objectif d'assainir le milieu journalistique. Il a tracé un bilan qu'il qualifie de positif mais beaucoup reste à faire. Il a réussi à visiter tous les organes de presse de la capitale et a milité pour que les journalistes kinois obtiennent de leurs responsables un contrat de travail, même moral. Démarche mal perçue par les responsables qui ont, in globo, évoqué plusieurs aspects négatifs. Il a aussi signalé l'handicap connu par son comité qui a connu un départ prématuré de son adjoint, créant ainsi un grand vide. Par consensus, il a été décidé de le remplacer par le journaliste de la RTNC en raison de parallélisme de fond et de forme, vu que le sortant était du même organe. Finalement, c'est François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui a rejoint la direction de l'Inpc/KInshasa. Il siégera, désormais, aux côtés du Président comme adjoint.

Mise au point

"C'est devenu monnaie courante de constater sur la toile les vidéos de nos consœurs qui se livrent à des pratiques de sextape portant ainsi atteinte à l'éthique et à la déontologie de la profession du journaliste" a fait savoir le Président. Il n'était pas seul à s'indigner à ce sujet. Tous les participants semblaient être unanimes et ont demandé que soient sanctionnées les personnes qui se sont livrées à ces actes nuisibles et odieux. Qu'arrivera-t-il ? N'étant pas père fouettard, le comité exécutif a promis de prendre dans un plus bref délai des mesures conservatoires à l'égard des auteurs et a tiré les oreilles de ces journalistes afin qu'elles cessent.

Plan d'actions 2017

Jean-Marie Kassamba a pris l'engagement, au nom de son comité renforcé par Kabulo, d'organiser des formations et des ateliers pour pallier à tous les défauts. Ensuite, la lutte pour l'assainissement du milieu reste intégrale. Cette année, il compte intensifier des efforts. Pour la cotisation, il en appelle à la prise de conscience de ses dirigés, et leur demande de se rendre autonomes. Le siège, c'est une valeur et un honneur pour les membres d'avoir un bureau. Mais, celui-ci ne sera effectif qu'avec le concours de tous. Une mutuelle sera mise en place cette année pour confronter les difficultés des journalistes. Il luttera aussi pour mettre fin au phénomène "Teme Teme" qui a élu domicile dans la profession.