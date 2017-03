Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - L'international belge Anthony Vanden signe chez Mazembe !

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert a une nouvelle valeur ajoutée. Elle s'appelle Anthony Vanden Borre, international et défenseur belge. Anthony Vanden est attendu ce mercredi 8 mars à Lubumbashi où les supporters de Mazembe s'apprêtent à lui réserver un accueil chaleureux.

«Ma carrière de joueur est loin d'être terminée. J'ai observé une pause, sans plus, et je suis à présent très impatient de reprendre au plus vite le collier sous le maillot du TP Mazembe qui m'a toujours fait rêver.

C'est, en effet, le club de la région d'où je suis originaire. Et, ma mère serait tellement heureuse de savoir que je l'ai rejoint. Je me suis engagé au TP Mazembe pour y gagner plein de titres et trophées. Ce qui ne se fera pas en quelques mois...», a-t-il déclaré devant la presse belge pour annoncer son départ de l'Europe pour l'Afrique.

Anthony Vanden est né le 24 octobre 1987, à Likasi, tout près de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo.

Anthony Vanden Borre a évolué dans de nombreux clubs européens, tels que Anderlecht et Genk en Belgique, mais aussi à la Fiorentina et à la Genoa, en Italie ; à Portsmouth, en Angleterre ou encore au club de Montpellier, en France. Sur le plan international, Anthony a également participé aux Jeux Olympiques de 2008, à Pékin (Chine) et à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil pour compte de la Belgique avec laquelle il compte 23 sélections. C'est donc, un grand joueur que Mazembe recrute.