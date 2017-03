Congo-Kinshasa: A Washington DC, Noël K. Tshiani présente le Plan Marshall pour la Reconstruction de la RDC

Howard University, dans la capitale américaine, a organisé une journée de réflexion consacrée à la situation de la République Démocratique du Congo.

Pour animer la réflexion, l'Université Américaine a fait venir l'homme qui suscite l'espoir d'un Congo plus beau et plus fort qu'avant: Dr. Noël K. Tshiani, candidat à la prochaine élection présidentielle en République Démocratique du Congo, Auteur du Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC et actuellement Haut Fonctionnaire International à la Banque mondiale à Washington, DC.

Dr. Noël K. Tshiani Muadiamvita s'est adressé à un public très varié incluant la diaspora congolaise et Africaine, les diplomates des pays africains à Washington sur invitation de l'Ambassadeur de l'Union Africaine aux Etats Unis d'Amérique, les agences du gouvernement Américain et des organisations internationales, les entreprises du secteur privé, et les professeurs d'universités et étudiants universitaires.

Un pays victime de ses politiciens

Dans son discours de circonstance, Noël K. Tshiani a fait l'évaluation de l'Etat de la Nation congolaise, 57 ans après l'indépendance, avant de proposer des remèdes. "La RDC va très mal car tous les indicateurs politiques, économiques et sociaux sont au rouge. Le pays traverse une crise multidimensionnelle: politique, constitutionnelle, politique, sécuritaire, économique et sociale", a déclaré Dr. Noël K. Tshiani pour résumé l'Etat de la Nation 57 ans après l'indépendance. Pour les participants à cette conférence spéciale depuis l'avènement de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis d'Amérique, la RDC est victime de ses politiciens et des ingérences étrangères. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, ils sont nombreux à se succéder dans les positions officielles telles que Président de la République, Premiers ministres, ministres, gouverneurs de province, Présidents du Sénat, Présidents de l'Assemblée nationale, Sénateurs et Députés nationaux et provinciaux, et mandataires publics. La caractéristique commune de ces politiciens de carrière est qu'ils ont tous ruiné le pays. Ils ont pillé les caisses de l'Etat. Ils se sont servis au lieu de servir leur pays et leur peuple. Ils sont corrompus.

Le résultat du travail de ces politiciens de carrière ou professionnels est que la RDC est classée le pays le moins développé de la planète avec la population la plus pauvre du monde en dépit de ses ressources naturelles immenses. En effet, 90 pour cent de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 1,25 dollars par jour. La stabilité du cadre macroéconomique brandie par différents gouvernements depuis 1960 ne sert absolument à rien. Cette stabilité fictive ne s'inscrit pas dans une vision de développement réfléchie et a enfoncé davantage le pays dans le chaos car étant assise sur la multiplicité des taxes et droits de douane et le non paiement de la dette publique, ce qui asphyxie l'économie, pousse les entreprises à la fermeture, jette le peuple au chômage massif, et contribue à l'augmentation de la pauvreté et au pourrissement de la situation sociale.

Les politiciens Congolais se sont par ailleurs distingués par la corruption, par le vagabondage politique, par le manque de convictions politiques, par le culte de la personnalité et sur le manque d'intérêt pour le bien public. Ils font des discours creux sans résoudre les problèmes de la population ni développer le pays. Ils sont les mêmes: tantôt, avec Joseph Kabila comme ses collaborateurs et tantôt, comme des opposants, lorsqu'on les écarte de la mangeoire. Ils ne sont pas crédibles.

Un choix déterminant pour redresser le pays

Devant l'échec du modèle de développement suivi par la Rdc jusqu'à ce jour, le Centre des Etudes Africaines de Howard University a pris l'option de réfléchir sur la situation du pays. Pour ne pas écouter les mêmes recettes des politiciens qui ont mené le pays à la dérive, l'Université noire américaine a invité Dr. Noël K. Tshiani à présenter le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC qui constitue sa vision de Développement du pays pour créer des opportunités, pas pour quelques membres de sa famille biologique et politique, mais pour tous les Congolais sans exception. Créer des opportunités pour tout le monde, ce n'est pas le langage que les politiciens Congolais connaissent car eux ne voient que leurs propres intérêts.

Dr. Noël K. Tshiani ne fait pas partie des politiciens Congolais. Dans son article du 13 Juin 2016 dans la Libre Belgique, la journaliste Belge Marie France Cros affirme que Noël K. Tshiani n'est pas politicien, n'a jamais fait de politique, et n'a pas de parti politique. Tout Ceci est vrai et au crédit du Dr. Noël K. Tshiani dans un pays ou la politique rime avec la corruption, la compromission, les détournements des fonds publics, la mauvaise gouvernance, l'égoïsme et la trahison. La consœur Belge renchérit que ce banquier international à la particularité d'avoir un Plan de Développement dénommé : "Le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC", plan qu'il a conçu après 36 ans de carrière professionnelle dans les banques commerciales et d'investissements à New York et à la Banque mondiale à Washington, après avoir travaillé sur le développement de près de 85 pays différents en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, dans les Caraïbes et en Amérique Latine.

Mare France Cros reconnaît que Dr. Noël K. Tshiani a une expertise inhabituelle: celle de redresser les économies, les systèmes financiers, les banques centrales et les monnaies de différents pays. Elle soutient son argument en indiquant la contribution remarquable de Noël K. Tshiani au redressement économique et social des Iles du Cap Vert, petit pays sans ressources naturelles, mais qui a réussi à mettre en oeuvre avec succès sur une période de 20 ans sa stratégie de développement conçue avec l'aide du banquier international congolais. La mise en oeuvre de cette vision a permis au Cap Vert d'augmenter son Produit Intérieur Brut par tête d'habitant de 400 dollars à 4500 dollars en 2016, et de passer du groupe des pays à revenu faible au groupe prestigious des pays à revenu intermédiaire. Le Cap Vert est un cas de succès !

Noël K. Tshiani est un homme nouveau et un technocrate de haut niveau qui a l'expérience du développement économique des pays qui ont amélioré les conditions de vie de leurs populations. Cette expérience s'étale des pays d'Afrique aux pays d'Europe de l'Est et d'Asie sans oublier les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est ayant à l'esprit son expérience de redressement des économies de ces pays, et en voyant la situation de la RDC ainsi que ses ressources naturelles que ce banquier international Congolais estime que "la RDC a besoin d'être dirigée autrement pour se développer et améliorer la vie de ses 80 millions de citoyens."

Le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC

Comme le reconnaît Marie France Cros, le Plan Marshall de Noël K. Tshiani est un atout indéniable dont dispose ce candidat présidentiel. Dans son discours devant les érudits à Howard University, Dr. Noël K. Tshiani a suscité l'espoir qu'un autre Congo, plus stable, plus prospère, plus équitable, meilleur et plus beau qu'avant est possible. Comme point de départ, Tshiani reconnait que son pays traverse une situation économique et sociale catastrophique caractérisée par un sous-développement alarmant, la pauvreté extrême, la corruption endémique, l'insécurité, la mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions, le manque d'une vision de développement cohérente, le pourrissement des mentalités, et l'absence d'un leadership démocratique réformateur. Devant l'échec du modèle de développement suivi de 1960 à ce jour, la République démocratique du Congo a besoin de nouveaux leaders avec une nouvelle vision de développement pour changer la gouvernance du pays.

Une nouvelle vision du développement

Il est très important que la population congolaise et les futurs dirigeants prennent conscience de la gravité de l'échec du modèle de développement suivi jusqu'à ce jour. Noël K. Tshiani Muadiamvita ne propose pas les réformes cosmétiques habituelles qui laissent les problèmes intacts et font l'éloge d'une croissance économique sans impact réel sur le vécu quotidien de la population. Sa proposition vise à transformer fondamentalement la société afin de créer des opportunités pour que toute la population congolaise sans exclusion puisse elle-même se prendre en charge définitivement.

Le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la RDC s'articule autour de dix piliers :

(1) promouvoir la paix, la sécurité, l'État de droit et la démocratie;

(2) promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques;

(3) investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'autosuffisance alimentaire;

(4) promouvoir l'émergence de la finance nationale en reformant la banque centrale, la monnaie pour mettre fin a la dollarisation et en restructurant le système financier.

(5) promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable:

(6) favoriser la réalisation de grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre;

(7) favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minerais, la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la mise en valeur planifiée et ordonnée des forêts, et l'éclosion du secteur tertiaire, y inclus le tourisme;

(8) promouvoir l'intégration nationale, l'intégration régionale et la coopération internationale afin de créer des synergies entre le marché intérieur, le marché régional, le marché Africain et le marché mondial;

(9) mobiliser les ressources humaines pour mettre en œuvre les différents piliers du plan.et enfin

(10) mobiliser les ressources financières pour mettre en œuvre les différents piliers du plan.

Aux grands maux, les grands remèdes

Devant le parterre des participants, Tshiani a conclu que sa vision de développement de la RDC est certes ambitieuse, mais nécessaire pour mobiliser la population, les énergies et les ressources pour le développement durable du pays. La mise en œuvre de cette vision qui bénéficié d'une forte appropriation nationale est importante pour redémarrer la machine économique et créer des opportunités pour tous les congolais. Pour la réussite de sa vision de développement, le secteur privé est appelé à jouer un rôle primordial en tant que moteur de la croissance et créateur d'emplois. La mise en oeuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le PIB par habitant de 394 dollars aujourd'hui à 15.000 dollars au moins en 15 ans. Un tel succès serait une preuve tangible que, comme le dit si bien Dr. Noël K. Tshiani, "l'impossible n'est pas congolais ! Je l'ai fait au Cap Vert, au Sénégal, au Mali, au Botswana, en Chine et ailleurs. Je le ferais pour mon pays, la République Démocratique du Congo".

Contrairement aux habitudes qui font qu'à Washington, la RDC est définie n'importe comment par des lobbyistes et Think Tanks tenus par des américains et parlant plus du pays de Lumumba qu'ils ne le font pour leur propre pays, Noel K. Tshiani a changé la donne en prenant le podium pour dire à tout le monde comment il voit la situation actuelle et l'avenir de son pays. Dr. Noël K. Tshiani a dénoncé le comportement des lobbyistes et Think Tanks américains et européens qui sont payés gracieusement avec de l'argent volé en RDC pour blanchir certains individus aux yeux de l'administration américaine et en occident. Dr. Noël K. Tshiani invite les congolais, le secteur privé et la communauté internationale à soutenir la mise en oeuvre de sa nouvelle vision de développement qui créerait le plein emploi et améliorerait le vécu quotidien de ses compatriotes, et en même temps créerait des opportunités non seulement pour les congolais et les africains, mais aussi pour les Européens, les américains et les Asiatiques. Tout le monde gagnerait donc de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre de la vision de développement de Noël K. Tshiani pour la RDC.

Participation active de l'Union Africaine et des pays Africains

Le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la reconstruction attire des gens au-delà de la RDC. C'est ainsi que cette fois-ci, sur invitation de l'Ambassadeur de l'Union Africaine aux Etats, la conférence de Howard University a connu la participation active des ambassades des pays Africains tels que l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie, le Kenya, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Congo Brazzaville, et évidemment la République Démocratique du Congo. On a aussi remarqué la présence du personnel d'appui du Congrès américain.

Dans leurs interventions, les pays Africains ont clairement démontré que le pilier "Intégration régionale du Plan les intéresse car on ne peut pas régler les problèmes d'un pays en laissant les autres dans l'abandon.

Au final

Petit à petit, le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction de la Rdc a fait du chemin pour s'imposer comme étant une vision de développement digne de considération. Aux congolais de l'intérieur et de la diaspora de le découvrir progressivement à travers la série de conférences que l'auteur envisagé dans les universités et autres cadres de discussion dans toutes les provinces du pays.