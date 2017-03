Congo-Kinshasa: Rassemblement - Laurent Batumona appelle à l'unité !

Il demande, par ailleurs, au nouveau leadership incarné par Félix Tshisekedi, actuel Président Exécutif du Rassemblement, et Pierre Lumbi, Président du Conseil des Sages, de prendre le bâton de David pour déblayer le chemin de l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Cet appel a été lancé, dimanche 5 mars 2017, à l'issue d'une réunion de fin d'année qui a regroupé, dans la Cellule Rambo de Ngaliema, les Cadres et militants du MSC Ngaliema.

Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement et membre du Conseil des Sages du Rassemblement, lance un appel à l'unité d'esprit et de penser des membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour une alternance démocratique sans fraude ni tricherie.

