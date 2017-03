Congo-Kinshasa: Construction de la pierre tombale - Papa Wemba - Amazone sollicite l'implication du Gouvernement !

Toutefois, le Ministre Sylvain Maurice Masheke qui est déterminé à valoriser les artistes congolais pendant et après leurs vies, a pris en compte les préoccupations et a promis de voir avec le Premier Ministre, comment le Gouvernement peut-il contribuer à la construction d'une pierre tombale pour Papa Wemba.

Faisant d'une pierre deux coups, Amazone a profité de l'occasion pour soumettre quelques préoccupations au Ministre de la culture, entre autres, l'état du cimetière de Papa Wemba, qui ne reflète pas l'image d'un Grand artiste. Elle a sollicité que le gouvernement s'implique dans la construction de la pierre tombale à la Nécropole Entre terre et ciel où repose son défunt époux. Evidemment, depuis que son corps a été inhumé le 4 mai 2016, plus rien n'a été réalisé par la suite sur la tombe. Et pourtant, lors des obsèques, rappelle-t-on, les autorités du pays avaient promu de construire la pierre tombale sous forme d'une œuvre architecturale, à la dimension du Chef du village Molokaï. Une année après, on se rend compte que toutes les promesses faites par les politiciens tardent encore à se concrétiser.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.